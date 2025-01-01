Alternatifler - Drata

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.

Synack

Synack

synack.com

Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Oneleet

Oneleet

oneleet.com

Oneleet, şirketlere siber güvenlik yönetim programlarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta, şirketlerin güvenlik ve uyumluluk programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sürekli izleme, otomasyon ve risk yönetimi sağlar.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.

BMC

BMC

bmc.com

BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

Risk Ledger

Risk Ledger

riskledger.com

Risk Ledger, kuruluşların tedarik zinciri ile risk verilerini güvenle paylaşmalarını sağlayan bir siber güvenlik ve risk yönetimi platformudur.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine, veri koruma programlarını yönetmede ve gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamada kuruluşlara yardımcı olan bir yazılımdır.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof, uyumluluk ve risk yönetimi süreçlerini merkezi bir platformda entegre eden, otomatik raporlama ve kanıt toplama sunan bir uygulamadır.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.

Inventive AI

Inventive AI

inventive.ai

Inventive, RFP ve anket yanıt yönetimi için AI destekli bir platformdur. Yanıt süreçlerinde %70 verimlilik sağlar.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud, risk yönetimi ve uyumluluk süreçlerini entegre eden bir platformdur. Organizasyonların riskleri yönetmelerine ve uyum sağlamalarına olanak tanır.

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

Secureframe, SOC 2, ISO 27001, PCI DSS ve HIPAA uyumluluğunu otomatikleştiren bir platformdur. Kanıt toplama, izleme ve risk yönetimi araçları sunar.

Progress

Progress

progress.com

İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.

Loopio

Loopio

loopio.com

Loopio, RFP, RFI ve güvenlik anketlerini yönetmek için içerik kütüphanesi ve otomasyon araçları sunan bir teklif yönetim yazılımıdır.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase, kuruluşların güvenlik ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Havoc Shield

Havoc Shield

havocshield.com

Havoc Shield, finans hizmetleri için bütünleşik bir siber güvenlik çözümüdür ve sektör güvenlik standartlarına uygun bir plan sunar.

UpGuard

UpGuard

upguard.com

UpGuard, kuruluşların veri ihlallerini önlemesine, üçüncü taraf satıcıları izlemeye ve güvenlik duruşlarını iyileştirmeye yardımcı olan bir siber güvenlik platformudur.

Cyberday

Cyberday

cyberday.ai

Cyberday, siber güvenlik uygulamalarını geliştirmek ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri kurmak için tasarlanmış bir yazılımdır.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.

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