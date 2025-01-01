Alternatifler - DMARC Report

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.

DMARC Digests

DMARC Digests

dmarcdigests.com

DMARC Digests, DMARC raporlarını yöneterek e-posta kimlik doğrulama sorunlarını tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı olan bir uygulamadır.

ZeroBounce

ZeroBounce

zerobounce.net

ZeroBounce, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik hizmetleri sunarak, kampanyaların etkinliğini artırır ve geçersiz adresleri ortadan kaldırır.

EasyDMARC

EasyDMARC

easydmarc.com

EasyDMARC, e-posta kimlik doğrulama protokollerini yönetmek için bir araçtır. Kullanıcılar, alan güvenliğini artırarak e-posta teslimatını geliştirebilir.

DmarcEye

DmarcEye

dmarceye.com

DmarcEye, DMARC protokollerini izleyerek e-posta güvenliğini artıran bir araçtır. DMARC verilerini takip ve analiz etmeye yardımcı olur.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

SkySnag, e-posta taklitlerini önleyerek kurumları koruyan ve DMARC uyumluluğunu sağlayan bir siber güvenlik uygulamasıdır.

SimpleDMARC

SimpleDMARC

simpledmarc.com

SimpleDMARC, e-posta alan adlarını koruyarak kimlik avı ve sahtekarlığınızdan koruma sağlayan e-posta kimlik doğrulama platformudur.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.

Kevlarr

Kevlarr

kevlarr.io

Kevlarr, güvenli internet ve e-posta iletişimi sağlarken markanızı dolandırıcılıklara karşı korur. DMARC süreçlerinde MSP'lere destek verir.

AutoSPF

AutoSPF

autospf.com

AutoSPF, SPF kayıtlarını otomatik olarak düzleştirir, DNS arama sayısını azaltarak e-posta teslimatını iyileştirir ve uyumluluk sağlar.

dmarcian

dmarcian

dmarcian.com

dmarcian, DMARC yönetimi sağlayarak e-posta güvenliğini artıran bir uygulamadır. SPF ve DKIM kullanımı ile alanların korunmasına yardımcı olur.

PowerDMARC

PowerDMARC

powerdmarc.com

PowerDMARC, alan adı ve e-posta güvenliğini artıran bir platformdur. DMARC, SPF ve DKIM gibi protokollerle sahtekarlığı önlemeye yardımcı olur.

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