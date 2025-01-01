Alternatifler - DMARC Report

Mimecast
mimecast.com
Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests, DMARC raporlarını yöneterek e-posta kimlik doğrulama sorunlarını tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı olan bir uygulamadır.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik hizmetleri sunarak, kampanyaların etkinliğini artırır ve geçersiz adresleri ortadan kaldırır.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC, e-posta kimlik doğrulama protokollerini yönetmek için bir araçtır. Kullanıcılar, alan güvenliğini artırarak e-posta teslimatını geliştirebilir.
DmarcEye
dmarceye.com
DmarcEye, DMARC protokollerini izleyerek e-posta güvenliğini artıran bir araçtır. DMARC verilerini takip ve analiz etmeye yardımcı olur.
Skysnag
skysnag.com
SkySnag, e-posta taklitlerini önleyerek kurumları koruyan ve DMARC uyumluluğunu sağlayan bir siber güvenlik uygulamasıdır.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC, e-posta alan adlarını koruyarak kimlik avı ve sahtekarlığınızdan koruma sağlayan e-posta kimlik doğrulama platformudur.
Valimail
valimail.com
Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr, güvenli internet ve e-posta iletişimi sağlarken markanızı dolandırıcılıklara karşı korur. DMARC süreçlerinde MSP'lere destek verir.
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF, SPF kayıtlarını otomatik olarak düzleştirir, DNS arama sayısını azaltarak e-posta teslimatını iyileştirir ve uyumluluk sağlar.
dmarcian
dmarcian.com
dmarcian, DMARC yönetimi sağlayarak e-posta güvenliğini artıran bir uygulamadır. SPF ve DKIM kullanımı ile alanların korunmasına yardımcı olur.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC, alan adı ve e-posta güvenliğini artıran bir platformdur. DMARC, SPF ve DKIM gibi protokollerle sahtekarlığı önlemeye yardımcı olur.