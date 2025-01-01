Alternatifler - Divhunt

Webflow
webflow.com
Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com, kullanıcıların blog ve web siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur, özelleştirilebilir temalar ve eklentilerle desteklenmektedir.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.
Framer
framer.com
Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.
Padlet
padlet.com
Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.
Duda
duda.co
Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Builder.io
builder.io
Builder.io, tasarımları hızlıca web ve mobil deneyimlere dönüştüren AI destekli bir platformdur. Geliştiricilere ve pazarlamacılara entegre araçlar sunar.
Plasmic
plasmic.app
Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.
Hashnode
hashnode.com
Hashnode, geliştiricilerin özel alan adlarına sahip bloglar oluşturmasına ve teknik içeriklerini paylaşmasına olanak tanıyan ücretsiz bir içerik oluşturma platformudur.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.
HostGator
hostgator.com
HostGator, web siteleri için güvenli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Superblog
superblog.ai
Superblog, içerik oluşturmayı kolaylaştıran, yazma süreçlerini destekleyen kullanıcı dostu bir platformdur.
Strapi
strapi.io
Strapi, geliştiricilerin özelleştirilebilir API ile içerik yönetimi yapmasını sağlayan açık kaynaklı bir başsız CMS'dir.
Write.as
write.as
Write.as, düşüncelerinizi hızlıca yazmanızı sağlayan, sade ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir yazma ve dijital yayınlama aracıdır.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Ycode
ycode.com
Ycode, tasarımcılar, ajanslar ve müşteriler arasında işbirliği için kodsuz görsel geliştirme ve içerik yönetim platformudur.
Piwigo
piwigo.com
Piwigo, fotoğraf ve medya koleksiyonlarınızı yönetmenizi sağlayan açık kaynaklı bir web uygulamasıdır. Albüm oluşturma ve paylaşma imkanı sunar.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot, içerik yönetimi sağlayan bir platformdur. Çoklu kanallarda içerik oluşturma, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.
Sanity.io
sanity.io
Sanity.io, geliştiricilerin ve içerik oluşturucuların yapılandırılmış dijital içeriği yönetmelerine yardımcı olan esnek bir içerik yönetim platformudur.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport, hizmet işletmelerinin pazarlama, satış ve operasyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir iş yazılımıdır.
Instapage
instapage.com
Instapage, pazarlamacıların kodlama gerektirmeden kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturmalarını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
WordPress VIP
wpvip.com
WordPress VIP, büyük ölçekli web siteleri için güvenli ve yüksek performanslı bir içerik yönetim platformudur. Kullanıcı yönetimi ve veri analitiği sunar.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, geliştiricilerin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir WebOps platformudur.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS olarak işletmelere dijital kanallarda içerik yönetimi ve dağıtımı yapma olanağı sunan güçlü bir platformdur.
Postach.io
postach.io
Postach.io, içerik oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran bir platformdur, farklı uygulamalardan içerik ekleyip yönetmenizi sağlar.
Contentful
contentful.com
Contentful, içerikleri yönetmek ve sunmak için tasarlanmış başsız bir içerik yönetim sistemidir. Çok kanallı içerik dağıtımını destekler.
Morphic
getmorphic.com
Morphic, kodlama gerektirmeden web sitesi tasarımı ve geliştirmesi ile marka yönetimi için otomasyon sağlayan bir SaaS platformudur.
Hygraph
hygraph.com
Hygraph, içerik yönetimi ve dağıtımını kolaylaştıran başsız bir CMS'dir. Tek bir GraphQL API ile çeşitli platformlarda içerik sağlar.