Alternatifler - Divhunt

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com, kullanıcıların blog ve web siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur, özelleştirilebilir temalar ve eklentilerle desteklenmektedir.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.

Framer

Framer

framer.com

Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.

Duda

Duda

duda.co

Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io, tasarımları hızlıca web ve mobil deneyimlere dönüştüren AI destekli bir platformdur. Geliştiricilere ve pazarlamacılara entegre araçlar sunar.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.

Hashnode

Hashnode

hashnode.com

Hashnode, geliştiricilerin özel alan adlarına sahip bloglar oluşturmasına ve teknik içeriklerini paylaşmasına olanak tanıyan ücretsiz bir içerik oluşturma platformudur.

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator, web siteleri için güvenli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Superblog

Superblog

superblog.ai

Superblog, içerik oluşturmayı kolaylaştıran, yazma süreçlerini destekleyen kullanıcı dostu bir platformdur.

Strapi

Strapi

strapi.io

Strapi, geliştiricilerin özelleştirilebilir API ile içerik yönetimi yapmasını sağlayan açık kaynaklı bir başsız CMS'dir.

Write.as

Write.as

write.as

Write.as, düşüncelerinizi hızlıca yazmanızı sağlayan, sade ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir yazma ve dijital yayınlama aracıdır.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Ycode

Ycode

ycode.com

Ycode, tasarımcılar, ajanslar ve müşteriler arasında işbirliği için kodsuz görsel geliştirme ve içerik yönetim platformudur.

Piwigo

Piwigo

piwigo.com

Piwigo, fotoğraf ve medya koleksiyonlarınızı yönetmenizi sağlayan açık kaynaklı bir web uygulamasıdır. Albüm oluşturma ve paylaşma imkanı sunar.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot, içerik yönetimi sağlayan bir platformdur. Çoklu kanallarda içerik oluşturma, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.

Sanity.io

Sanity.io

sanity.io

Sanity.io, geliştiricilerin ve içerik oluşturucuların yapılandırılmış dijital içeriği yönetmelerine yardımcı olan esnek bir içerik yönetim platformudur.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport, hizmet işletmelerinin pazarlama, satış ve operasyonlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir iş yazılımıdır.

Instapage

Instapage

instapage.com

Instapage, pazarlamacıların kodlama gerektirmeden kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturmalarını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.

WordPress VIP

WordPress VIP

wpvip.com

WordPress VIP, büyük ölçekli web siteleri için güvenli ve yüksek performanslı bir içerik yönetim platformudur. Kullanıcı yönetimi ve veri analitiği sunar.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon, geliştiricilerin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir WebOps platformudur.

Contentstack

Contentstack

contentstack.com

Contentstack, başsız CMS olarak işletmelere dijital kanallarda içerik yönetimi ve dağıtımı yapma olanağı sunan güçlü bir platformdur.

Postach.io

Postach.io

postach.io

Postach.io, içerik oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran bir platformdur, farklı uygulamalardan içerik ekleyip yönetmenizi sağlar.

Contentful

Contentful

contentful.com

Contentful, içerikleri yönetmek ve sunmak için tasarlanmış başsız bir içerik yönetim sistemidir. Çok kanallı içerik dağıtımını destekler.

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic, kodlama gerektirmeden web sitesi tasarımı ve geliştirmesi ile marka yönetimi için otomasyon sağlayan bir SaaS platformudur.

Hygraph

Hygraph

hygraph.com

Hygraph, içerik yönetimi ve dağıtımını kolaylaştıran başsız bir CMS'dir. Tek bir GraphQL API ile çeşitli platformlarda içerik sağlar.

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