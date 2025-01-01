Alternatifler - Debricked

GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Snyk
snyk.io
Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.
OX Security
ox.security
OX Security, geliştiriciler için tasarlanmış bir güvenlik platformudur; uygulama güvenliği araçlarını tek bir konsolda birleştirerek güvenlik sorunlarını yönetir.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.
Bytesafe
bytesafe.dev
Bytesafe, yazılım bağımlılıklarını yönetmek ve güvence altına almak için bir platformdur. Güvenlik açığı algılama ve uyumluluk yönetimi sağlar.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinde siber güvenlik sağlayan bir uygulama güvenliği yönetim aracıdır.
Fossa
fossa.com
Fossa, açık kaynak bileşenlerini otomatik olarak tarayıp lisans ve güvenlik yönetimini sağlayan bir yazılım uygulamasıdır.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Kod Kayıt Defteri, yazılım varlıklarını koruyup optimize eden, kod analizleri ve raporlar sunan bir platformdur. Güvenlik ve şeffaflık odaklıdır.
JFrog
jfrog.com
JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro, uygulama güvenliği yönetimi için kaynak kod analizi ile risk görünürlüğü ve önceliklendirme sağlayan bir platformdur. Geliştirici iş akışlarına entegre edilir.
Cycode
cycode.com
Cycode, yazılım tedarik zincirinde görünürlük ve güvenlik sağlayarak, kod bütünlüğünü izler ve güvenlik açıklarını tespit eder.
Arnica
arnica.io
Arnica, yazılım tedarik zincirinin güvenliğini artırmak için geliştirilmiş, güvenlik operasyonlarını otomatikleştiren bir analiz aracıdır.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.
SOOS
soos.io
SOOS, web uygulamaları ve API'lar için dinamik güvenlik testi yaparak, güvenlik açıklarını tespit eden ve yönetim sağlayan bir platformdur.
Endor Labs
endorlabs.com
Endor Labs, yazılım tedarik zinciri güvenliğini artırarak açık kaynak kodlarını, CI/CD süreçlerini ve uyumluluk belgelerini yönetmeye yardımcı olan bir platformdur.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.
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