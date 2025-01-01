Alternatifler - Debricked

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security, geliştiriciler için tasarlanmış bir güvenlik platformudur; uygulama güvenliği araçlarını tek bir konsolda birleştirerek güvenlik sorunlarını yönetir.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.

Bytesafe

Bytesafe

bytesafe.dev

Bytesafe, yazılım bağımlılıklarını yönetmek ve güvence altına almak için bir platformdur. Güvenlik açığı algılama ve uyumluluk yönetimi sağlar.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Xygeni, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinde siber güvenlik sağlayan bir uygulama güvenliği yönetim aracıdır.

Fossa

Fossa

fossa.com

Fossa, açık kaynak bileşenlerini otomatik olarak tarayıp lisans ve güvenlik yönetimini sağlayan bir yazılım uygulamasıdır.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Kod Kayıt Defteri, yazılım varlıklarını koruyup optimize eden, kod analizleri ve raporlar sunan bir platformdur. Güvenlik ve şeffaflık odaklıdır.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro, uygulama güvenliği yönetimi için kaynak kod analizi ile risk görünürlüğü ve önceliklendirme sağlayan bir platformdur. Geliştirici iş akışlarına entegre edilir.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode, yazılım tedarik zincirinde görünürlük ve güvenlik sağlayarak, kod bütünlüğünü izler ve güvenlik açıklarını tespit eder.

Arnica

Arnica

arnica.io

Arnica, yazılım tedarik zincirinin güvenliğini artırmak için geliştirilmiş, güvenlik operasyonlarını otomatikleştiren bir analiz aracıdır.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.

SOOS

SOOS

soos.io

SOOS, web uygulamaları ve API'lar için dinamik güvenlik testi yaparak, güvenlik açıklarını tespit eden ve yönetim sağlayan bir platformdur.

Endor Labs

Endor Labs

endorlabs.com

Endor Labs, yazılım tedarik zinciri güvenliğini artırarak açık kaynak kodlarını, CI/CD süreçlerini ve uyumluluk belgelerini yönetmeye yardımcı olan bir platformdur.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.

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