Alternatifler - Dealfront

ExactBuyer

exactbuyer.com

ExactBuyer proExactBuyer, daha fazla hedef kitle oluşturmanıza yardımcı olan gerçek zamanlı iletişim, şirket verileri ve hedef kitle istihbaratı çözümleri sunar. Bölgenizde yeni hesaplar, bir sonraki en iyi mühendislik veya satış elemanınızı, ideal bir podcast konuğunu ve hatta bir sonraki ortağınız...