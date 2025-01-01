Alternatifler - Datapeople

ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly, iş fırsatları bulma, ağ oluşturma ve kariyer gelişimi için uzaktan çalışma odaklı bir platformdur.
SeekOut
seekout.com
SeekOut, işletmelerin yetenek edinme ve yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir işe alım platformudur.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
Loxo
loxo.co
Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
Gem
gem.com
Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy, erken kariyer işe alım süreçlerini modernleştiren bir platformdur. Adayların yeteneklerini gösteren etkileşimli profiller oluşturmasına olanak tanır.
100Hires
100hires.com
100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.
hireEZ
hireez.com
hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics, işe alım ve yetenek yönetimini iyileştirmek amacıyla davranışsal verileri ve yapay zekayı kullanan bir platformdur.
Salary.com
salary.com
Salary.com, kullanıcıların maaş ve tazminat verilerine erişmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir tazminat yönetim platformudur.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI, organizasyonların işe alım, çalışan gelişimi ve iç hareketlilik süreçlerini yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
WayUp
wayup.com
WayUp, iş ve staj fırsatları sunan, kariyer tavsiyeleri sağlayan ve işverenlerle doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur.
Textio
textio.com
Textio, iş ilanlarını analiz ederek önyargıyı azaltır ve çeşitli yetenekleri çekmek için kapsayıcı metin önerileri sunar.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher, pasif adayları hedefleyen AI tabanlı bir işe alım aracıdır. Aday kaynaklama, analiz ve etkileşim süreçlerini otomatikleştirir.
HigherMe
higherme.com
HigherMe, işletmelerin aday bulma, mülakat planlama ve işe alım süreçlerini mobil cihazlardan kolayca yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint, işe alım sürecini kolaylaştıran, etkili iş akışları ve raporlar sunan bir uygulamadır. Daha hızlı ve daha iyi işe alım kararları almanıza yardımcı olur.
Censia
censia.com
Censia, işe alım ve yetenek yönetimi için AI destekli bir yetenek zekası platformudur; beceri analizi ve çeşitlilik izleme sağlar.
Applied
beapplied.com
Applied, etik ve verimli bir işe alım platformu sunar. Adayları tahmin eder ve en iyi ekipleri oluşturur, geleneksel işe alım uygulamalarına karşı çıkar.
The Muse
themuse.com
The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve bireyler için yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Kullanıcılar iş ve proje bulabilir, topluluk olanaklarından yararlanabilir.