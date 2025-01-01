Alternatifler - Datapeople

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

PowerToFly, iş fırsatları bulma, ağ oluşturma ve kariyer gelişimi için uzaktan çalışma odaklı bir platformdur.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut, işletmelerin yetenek edinme ve yönetimini kolaylaştıran, veri odaklı bir işe alım platformudur.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.

Workable

Workable

workable.com

Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.

Gem

Gem

gem.com

Gem, işe alım süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için entegre çözümler sunar.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy, erken kariyer işe alım süreçlerini modernleştiren bir platformdur. Adayların yeteneklerini gösteren etkileşimli profiller oluşturmasına olanak tanır.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir başvuru izleme sistemidir. Aday deneyimini değerlendirmeye ve süreçleri optimize etmeye yarar.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Pymetrics, işe alım ve yetenek yönetimini iyileştirmek amacıyla davranışsal verileri ve yapay zekayı kullanan bir platformdur.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com, kullanıcıların maaş ve tazminat verilerine erişmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir tazminat yönetim platformudur.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Eightfold AI, organizasyonların işe alım, çalışan gelişimi ve iç hareketlilik süreçlerini yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp, iş ve staj fırsatları sunan, kariyer tavsiyeleri sağlayan ve işverenlerle doğrudan bağlantı kurmayı sağlayan bir platformdur.

Textio

Textio

textio.com

Textio, iş ilanlarını analiz ederek önyargıyı azaltır ve çeşitli yetenekleri çekmek için kapsayıcı metin önerileri sunar.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher, pasif adayları hedefleyen AI tabanlı bir işe alım aracıdır. Aday kaynaklama, analiz ve etkileşim süreçlerini otomatikleştirir.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe, işletmelerin aday bulma, mülakat planlama ve işe alım süreçlerini mobil cihazlardan kolayca yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint, işe alım sürecini kolaylaştıran, etkili iş akışları ve raporlar sunan bir uygulamadır. Daha hızlı ve daha iyi işe alım kararları almanıza yardımcı olur.

Censia

Censia

censia.com

Censia, işe alım ve yetenek yönetimi için AI destekli bir yetenek zekası platformudur; beceri analizi ve çeşitlilik izleme sağlar.

Applied

Applied

beapplied.com

Applied, etik ve verimli bir işe alım platformu sunar. Adayları tahmin eder ve en iyi ekipleri oluşturur, geleneksel işe alım uygulamalarına karşı çıkar.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity, şirketler ve bireyler için yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Kullanıcılar iş ve proje bulabilir, topluluk olanaklarından yararlanabilir.

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