Alternatifler - Cypago

Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Red Hat
redhat.com
Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.
Synack
synack.com
Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Oneleet
oneleet.com
Oneleet, şirketlere siber güvenlik yönetim programlarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Vanta
vanta.com
Vanta, şirketlerin güvenlik ve uyumluluk programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sürekli izleme, otomasyon ve risk yönetimi sağlar.
JupiterOne
jupiterone.com
Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Drata
drata.com
Drata, güvenlik kontrollerini sürekli izleyen ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof, uyumluluk ve risk yönetimi süreçlerini merkezi bir platformda entegre eden, otomatik raporlama ve kanıt toplama sunan bir uygulamadır.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
SureCloud
surecloud.com
SureCloud, risk yönetimi ve uyumluluk süreçlerini entegre eden bir platformdur. Organizasyonların riskleri yönetmelerine ve uyum sağlamalarına olanak tanır.
Secureframe
secureframe.com
Secureframe, SOC 2, ISO 27001, PCI DSS ve HIPAA uyumluluğunu otomatikleştiren bir platformdur. Kanıt toplama, izleme ve risk yönetimi araçları sunar.
Progress
progress.com
İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.
SafeBase
safebase.io
SafeBase, kuruluşların güvenlik ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield, finans hizmetleri için bütünleşik bir siber güvenlik çözümüdür ve sektör güvenlik standartlarına uygun bir plan sunar.
Cyberday
cyberday.ai
Cyberday, siber güvenlik uygulamalarını geliştirmek ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri kurmak için tasarlanmış bir yazılımdır.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Lightrun
lightrun.com
Lightrun, geliştiricilerin çalışma ortamlarında günlük, metrik ve iz görüntüleri eklemelerine olanak tanır, üretimde hata ayıklama ve izleme yapmalarını sağlar.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud, uyum otomasyonu ve risk yönetimi için grafik tabanlı bir platformdur; kontrolleri, politikaları ve bilgi tabanını bir araya getirir.
Apptega
apptega.com
Apptega, siber güvenlik ve uyum yönetimi için risk tanımlama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.