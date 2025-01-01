Alternatifler - Cutshort

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn Recruiter uygulaması, işe alımcılara hareket halindeyken adaylarla iletişim kurma ve uygun adayları bulma imkanı sunar.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

Bayt

Bayt

bayt.com

Bayt, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki CV veritabanına erişim sağlayan bir işe alım platformudur. Adayları filtreleme, izleme ve markalaşma araçları sunar.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs, işe alım ve satış profesyonellerinin SMS iletişimini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday deneyimini iyileştirir ve iş ilanları ile aday yönetimini sağlar.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed, öğrenme ve kariyer gelişimini beceri profilleri ve eğitim materyalleriyle entegre eden bir platformdur.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetim platformudur. İşe alım, çalışan gelişimi ve hedef takibi gibi süreçleri kolaylaştırır.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva, başvuru izleme ve işe alım yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Aday bilgilerini merkezi olarak yönetir ve işe alım süreçlerini otomatikleştirir.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.

SignalHire

SignalHire

signalhire.com

SignalHire, web üzerindeki kişilerin iletişim bilgilerini bulmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar doğru ve güncel iletişim verilerine erişebilir.

FinalScout

FinalScout

finalscout.com

FinalScout, LinkedIn'den geçerli e-posta adresleri bulmanıza ve özelleştirilmiş e-postalar oluşturmanıza yardımcı olan bir araçtır.

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