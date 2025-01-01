Alternatifler - Cribl

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io, günlük verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur; sistem performansı ve güvenliği hakkında bilgi sağlar.

Validato

Validato

validato.io

Validato, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek için siber saldırıları simüle eden bir sürekli güvenlik doğrulama platformudur.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.

Confluent

Confluent

confluent.io

Confluent, verilerin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine ve işlenmesine olanak tanıyan, Apache Kafka tabanlı bulut tabanlı bir veri akışı platformudur.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.

Logz.io

Logz.io

logz.io

Logz.io, bulut ortamlarında günlük yönetimi ve analiz için tasarlanmış, gerçek zamanlı görünürlük, otomatik uyarılar ve veri görselleştirme sunan bir platformdur.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.

Streamkap

Streamkap

streamkap.com

Streamkap, verileri gerçek zamanlı olarak veritabanlarından veri ambarlarına, veri göllerine ve diğer noktalara senkronize eden bir değişiklik verisi yakalama platformudur.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace, yazılım performansını izleyip güvenlik sağlayarak bulut operasyonlarını otomatikleştiren bir gözlemleme platformudur.

Ably

Ably

ably.com

Ably, geliştiricilerin web, mobil ve IoT cihazlarında gerçek zamanlı veri akışı sağladığı bir platformdur. Yüksek ölçeklenebilirliği ile mesaj iletimini güvenli hale getirir.

Mux

Mux

mux.com

Mux, video altyapısını geliştiricilere entegre etmeyi kolaylaştıran bir platformdur. Video akışı ve analitik hizmetleri sunar.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault, gömülü cihazlar için hata ayıklama, güncelleme yönetimi ve performans izleme araçları sunan bir gözlemleme platformudur.

Mezmo

Mezmo

mezmo.com

Mezmo, veri yönetimi ve günlük analizi için bir gözlemlenebilirlik platformudur. Verileri gerçek zamanlı işler ve farklı kaynaklardan eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.

WarpStream

WarpStream

warpstream.com

WarpStream, nesne depolama alanında çalışan, Kafka uyumlu bir veri akış platformudur. Ölçeklenebilir veri yönetimi ve veri bütünlüğü sunar.

Pusher

Pusher

pusher.com

Pusher, web ve mobil uygulamalara gerçek zamanlı özellikler eklemek için esnek API'ler sunan bir hizmettir.

Sematext

Sematext

sematext.com

Sematext, altyapı ve uygulama izleme, günlük yönetimi ile kullanıcı davranışlarını analiz etmeye yönelik entegre bir izleme platformudur.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium, çeşitli kaynaklardan müşteri verilerini birleştirip yöneterek işletmelerin müşteri deneyimini optimize etmelerine yardımcı olan bir müşteri veri platformudur.

Nexla

Nexla

nexla.com

Nexla, veri entegrasyonunu basitleştiren bir platformdur. Verileri kaynakta dönüştürür ve kullanıma sunar, böylece veri işlemlerini hızlandırır.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Spotfire, veri analizi için kullanılan bir platformdur. Kullanıcılar, verileri görselleştirerek hızlı kararlar alabilir ve gerçek zamanlı analiz yapabilirler.

Keen

Keen

keen.io

Keen, etkinlik verilerini toplama, saklama, sorgulama ve sunma işlemlerini tek platformda yöneten bir veri yönetim çözümüdür.

OpenResty

OpenResty

openresty.com

OpenResty, Nginx ve LuaJIT entegre eden bir web platformu olup, geliştiricilere ölçeklenebilir web uygulamaları ve dinamik hizmetler oluşturma olanağı sunar.

Edge Delta

Edge Delta

edgedelta.com

Edge Delta, anormallikleri tespit ederek sistemleri optimize eder ve sorun giderme süresini kısaltarak operasyonel verimliliği artırır.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato, uzaktan ve ofis içinde çalışan davranışlarını analiz ederek güvenlik risklerini önlemeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olan bir izleme yazılımıdır.

Coralogix

Coralogix

coralogix.com

Coralogix, günlükler, metrikler ve izleme verileri için kapsamlı bir gözlemleme platformudur. Uygulama performansını izler, analiz eder ve sorunları hızlıca belirler.

PubNub

PubNub

pubnub.com

PubNub, gerçek zamanlı iletişim ve veri güncellemeleri sunarak, geliştiricilerin ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasını sağlar.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.