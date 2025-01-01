Alternatifler - Cribl

Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
New Relic
newrelic.com
New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.
logit.io
logit.io
Logit.io, günlük verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur; sistem performansı ve güvenliği hakkında bilgi sağlar.
Validato
validato.io
Validato, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek için siber saldırıları simüle eden bir sürekli güvenlik doğrulama platformudur.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
Confluent
confluent.io
Confluent, verilerin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine ve işlenmesine olanak tanıyan, Apache Kafka tabanlı bulut tabanlı bir veri akışı platformudur.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, bulut tabanlı bir platform olup, makine verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılır. Güvenlik ve performans verileri sunar.
Logz.io
logz.io
Logz.io, bulut ortamlarında günlük yönetimi ve analiz için tasarlanmış, gerçek zamanlı görünürlük, otomatik uyarılar ve veri görselleştirme sunan bir platformdur.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.
Streamkap
streamkap.com
Streamkap, verileri gerçek zamanlı olarak veritabanlarından veri ambarlarına, veri göllerine ve diğer noktalara senkronize eden bir değişiklik verisi yakalama platformudur.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılım performansını izleyip güvenlik sağlayarak bulut operasyonlarını otomatikleştiren bir gözlemleme platformudur.
Ably
ably.com
Ably, geliştiricilerin web, mobil ve IoT cihazlarında gerçek zamanlı veri akışı sağladığı bir platformdur. Yüksek ölçeklenebilirliği ile mesaj iletimini güvenli hale getirir.
Mux
mux.com
Mux, video altyapısını geliştiricilere entegre etmeyi kolaylaştıran bir platformdur. Video akışı ve analitik hizmetleri sunar.
Memfault
memfault.com
Memfault, gömülü cihazlar için hata ayıklama, güncelleme yönetimi ve performans izleme araçları sunan bir gözlemleme platformudur.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo, veri yönetimi ve günlük analizi için bir gözlemlenebilirlik platformudur. Verileri gerçek zamanlı işler ve farklı kaynaklardan eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.
WarpStream
warpstream.com
WarpStream, nesne depolama alanında çalışan, Kafka uyumlu bir veri akış platformudur. Ölçeklenebilir veri yönetimi ve veri bütünlüğü sunar.
Pusher
pusher.com
Pusher, web ve mobil uygulamalara gerçek zamanlı özellikler eklemek için esnek API'ler sunan bir hizmettir.
Sematext
sematext.com
Sematext, altyapı ve uygulama izleme, günlük yönetimi ile kullanıcı davranışlarını analiz etmeye yönelik entegre bir izleme platformudur.
Tealium
tealium.com
Tealium, çeşitli kaynaklardan müşteri verilerini birleştirip yöneterek işletmelerin müşteri deneyimini optimize etmelerine yardımcı olan bir müşteri veri platformudur.
Nexla
nexla.com
Nexla, veri entegrasyonunu basitleştiren bir platformdur. Verileri kaynakta dönüştürür ve kullanıma sunar, böylece veri işlemlerini hızlandırır.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire, veri analizi için kullanılan bir platformdur. Kullanıcılar, verileri görselleştirerek hızlı kararlar alabilir ve gerçek zamanlı analiz yapabilirler.
Keen
keen.io
Keen, etkinlik verilerini toplama, saklama, sorgulama ve sunma işlemlerini tek platformda yöneten bir veri yönetim çözümüdür.
OpenResty
openresty.com
OpenResty, Nginx ve LuaJIT entegre eden bir web platformu olup, geliştiricilere ölçeklenebilir web uygulamaları ve dinamik hizmetler oluşturma olanağı sunar.
Edge Delta
edgedelta.com
Edge Delta, anormallikleri tespit ederek sistemleri optimize eder ve sorun giderme süresini kısaltarak operasyonel verimliliği artırır.
Veriato
veriato.com
Veriato, uzaktan ve ofis içinde çalışan davranışlarını analiz ederek güvenlik risklerini önlemeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olan bir izleme yazılımıdır.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix, günlükler, metrikler ve izleme verileri için kapsamlı bir gözlemleme platformudur. Uygulama performansını izler, analiz eder ve sorunları hızlıca belirler.
PubNub
pubnub.com
PubNub, gerçek zamanlı iletişim ve veri güncellemeleri sunarak, geliştiricilerin ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasını sağlar.