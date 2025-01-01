Alternatifler - Collective Health

Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
OnPay
onpay.com
OnPay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve insan kaynakları yönetimi sağlayan bir yazılımdır.
Warp
joinwarp.com
Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.
Namely
namely.com
Namely, İK, bordro, avantajlar ve yetenek yönetimi sunan kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemidir.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat, İK, bordro ve sigorta süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Çalışanların sağlık sigortası ve iş faydalarına erişimini basitleştirir.
Forma
joinforma.com
Forma, şirketlerin esnek fayda paketleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Çalışanlara çeşitli harcama seçenekleri sunar.
Alight
alight.com
Alight uygulaması, çalışanların sağlık, emeklilik ve bordro detaylarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Circula
circula.com
Circula, çalışanların seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışan faydaları gibi harcamalarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Netchex
netchex.com
Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR, işletmelerin İK süreçlerini yönetmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir insan kaynakları yazılımıdır.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Çalışan Navigator, fayda yönetimi, işe alım ve uyumluluk süreçlerini basit bir platformda yöneten bir yazılımdır.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One, insan kaynakları ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlere tazminat ve faydaları merkezi bir şekilde yönetmeleri için araçlar sunar.
Empeon
empeon.com
Empeon, sağlık ve ev bakım kuruluşları için İK ve bordro yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, izin yönetimi için bir platformdur. Uyumluluk, talepler ve maaş işlemlerini otomatikleştirir, çalışanlar için daha kolay bir izin deneyimi sunar.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare, kullanıcıların sağlıklarını yönetmelerine, hedefler belirlemelerine ve sağlık hizmetlerine erişim sağlamalarına yardımcı olan bir dijital sağlık platformudur.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro, inşaat sektörüne yönelik bir iş gücü yönetimi yazılımıdır; başvuru izleme, işe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi modüller sunar.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yönetim platformudur.
ekincare
ekincare.com
Ekincare, şirketlerin çalışan sağlık hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamadır. Telemedicinden sağlık kontrollerine kadar entegre hizmetler sunar.
GoCo
goco.io
GoCo, insan kaynakları süreçlerini yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. İşe alım, bordro ve performans yönetimi gibi işlevler sunar.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure, kullanıcıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, tıbbi masrafları izleme ve sağlık kayıtlarını yönetme imkanı sunan bir uygulamadır.
Benefitfocus
benefitfocus.com
FaydaFocus, çalışanların sağlık ve finansal sonuçlarını iyileştirirken, işverenlerin fayda yönetimini basit ve verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Benepass
getbenepass.com
Benepass, çalışanların ihtiyaçlarına göre özelleştirilen esnek fayda paketleri sunan bir platformdur.
Decisely
decisely.com
Decisely, küçük işletmeler için entegre teknoloji çözümleri sunan bir fayda aracılığı ve İK hizmetleri platformudur. Sağlık, işe alım, bordro yönetimi gibi alanlarda hizmet verir.
G-P
globalization-partners.com
G-P, 180'den fazla ülkede çalışanları işe alma, yönetme ve ödeme süreçlerini basitleştiren bir küresel istihdam platformudur.
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