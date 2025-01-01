Alternatifler - Codementor

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunabileceği bir çevrimiçi pazardır. Kullanıcılar, çeşitli alanlarda yetenekli freelancerlar ile iletişim kurabilir.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer, serbest çalışanları işverenlerle buluşturan bir platformdur. Projeleri arama, teklif alma ve iletişim kurma imkanı sunar.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble, tasarımcıların çalışmalarını paylaşıp ilham almak, geri bildirim almak ve iş fırsatları bulmak için kullandıkları bir platformdur.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour, serbest çalışanlarla küçük işletmeleri buluşturan bir online pazardır. İş ilanı vererek profesyonel hizmetler alabilirsiniz.

Malt

Malt

malt.com

Malt, serbest çalışanlarla işverenleri bir araya getiren bir platformdur. Proje yönetimi ve güvenli ödeme sistemleri sunar.

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker, yerel hizmetler sunan profesyonellerle iş ihtiyacı olanları bir araya getiren bir çevrimiçi platformdur.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal, işletmeleri no-code ve low-code geliştiricilerle 48 saatte bir araya getiren bir platformdur. Özelleştirilmiş projeler için güvenilir seçenekler sunar.

Contra

Contra

contra.com

Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Alura Market, Etsy satıcıları için freelance hizmetler sunan bir platformdur. Liste optimizasyonu, SEO ve pazar araştırması gibi araçlar sağlar.

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com, yerel işletmeleri inceleyerek işlerinizi hızlıca tamamlamak için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

Comeup

Comeup

comeup.com

2013 yılında kurulan Comeup, 100% çevrimiçi hizmetler sunan bir platformdur. Uygun hizmetleri seçip, birkaç tıklama ile sipariş verebilirsiniz.

Arc

Arc

arc.dev

Arc, geliştiricilerin uzaktan çalışarak kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur. Binlerce uzaktan geliştirici işini bir arada bulabilirsiniz.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask, bank hesabı gerektirmeyen ve satıcı ücreti almayan bir serbest çalışma pazar yeridir. Tasarım, yazım ve kişisel yardım gibi hizmetler sunar.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius, serbest çalışanları hızlı ve verimli bir şekilde bulup yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer, işverenlerin profesyonel serbest çalışanları bulmasına ve serbest çalışanların projelerde çalışarak para kazanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi platformdur.

Turing

Turing

turing.com

Turing, karmaşık veri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri geliştirir ve dağıtır.

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

Fastwork, profesyonel serbest çalışanlarla iş bulmanıza veya yan işler için çevrimiçi iş aramanıza yardımcı olan bir platformdur.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

CAD Kalabalığı, 3D modelleme, CAD tasarımı ve endüstriyel tasarım için nitelikli tasarımcılarla buluşmanızı sağlayan bir platformdur.

Andela

Andela

andela.com

Andela, şirketleri global teknoloji yetenek ağı ile buluşturarak mühendis kaynaklaştırma ve ekip yönetimi sağlar.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

WriterAccess, işletmelerin yetenekli yazarlar ve içerik oluşturucularla işbirliği yaparak içerik oluşturmasını sağlayan bir platformdur.

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

FeedCoyote, serbest çalışanların projeleri yönetmesine, işbirliği yapmasına ve ekip oluşturmasına yardımcı olan profesyonel bir iş ağı ve proje yönetim platformudur.

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

Flexiple, saate $30 ile $100 arasında ücret alan en iyi %1 serbest yazılımcı ve tasarımcıların yer aldığı bir ağdır.

notch

notch

notch.financial

Notch, alacak otomasyonu yazılımıdır. Fatura yönetimi, ödeme takibi ve uzlaşma işlemlerini tek platformda kolaylaştırır.

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

OpenTrain, 110'dan fazla ülkeden AI eğitmenleri ve veri etiketleyicileri bulup işe almanızı ve güvenli ödemeler yapmanızı sağlayan bir platformdur.

Contently

Contently

contently.com

Contently, markaların dijital içerik üretimini ve yönetimini kolaylaştıran bir içerik pazarlama platformudur.

Proxify

Proxify

proxify.io

Proxify, dünya çapında üst düzey geliştiricileri uzaktan tam zamanlı iş fırsatları ile buluşturan bir platformdur.

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