Alternatifler - CoConstruct

Matterport
matterport.com
Matterport uygulaması, fiziksel alanları 3D dijital ikizlere dönüştürerek sanal turlar ve ayrıntılı modeller oluşturmayı sağlar.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam, yüklenicilerin fotoğraflarını projeye göre düzenlemesine, paylaşmasına ve belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir fotoğraf tabanlı uygulamadır.
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend, ev inşaat ve tadilat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. İşlerinizi, maliyetleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenizi sağlar.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus, çatı ve inşaat sektörlerine yönelik müşteri ilişkileri ve proje yönetimi araçları sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft, saha ekipleri için tasarlanmış, SMS kadar basit bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İş yeri bilgilerinin toplanmasını ve düzenlenmesini sağlar.
Knowify
knowify.com
Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.
PlanHub
planhub.com
PlanHub, taşeronlar ve genel yükleniciler için proje planlama ve teklif yönetimi yazılımıdır. Teklif gönderimlerini ve proje belgelerini organize eder.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct, işletmelere muhasebe ve finans yönetimi sağlayan esnek, bulut tabanlı bir platformdur. Temel finansal süreçleri ve raporlama özellikleri sunar.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace, inşaat alanlarını otomatik olarak haritalayan ve proje ilerlemesini takip eden bir gerçeklik yakalama yazılımıdır.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
Sitemax Systems, inşaat projelerini yönetmek için günlük raporlar, güvenlik yönetimi ve zaman kartları gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected, inşaat teklif süreçlerini yönetmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir web tabanlı yazılımdır.
Raken
rakenapp.com
Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar, inşaat ve gayrimenkul projelerinde belge yönetimi, görev takibi ve iletişim sağlayan bir dijital platformdur.
Estimator360
estimator360.com
Estimator360, inşaat firmaları için bulut tabanlı tahmin ve yönetim yazılımıdır. Sınırsız projeler ve tahminler sunar, süreçleri kolaylaştırır.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture, proje yönetimi ve saha verilerinin depolanması için mobil ve web tabanlı bir uygulamadır. Ekiplerin belge toplama ve paylaşmalarını kolaylaştırır.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.
Higharc
higharc.com
Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas, iş süreçlerini otomatikleştiren, saha ekiplerine ofisle bağlanarak veri toplayan ve analiz yapan bir mobil uygulamadır.
Clear Estimates
clearestimates.com
Açık Tahminler, inşaat yüklenicileri için tahmin, teklif ve raporlar oluşturmayı sağlayan bir yazılımdır.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite, inşaat alanında 360 derece fotoğraf çekimi ve otomatik düzenleme sağlar, proje belgelerini ve site koşullarını izlemeye yardımcı olur.
Fonn
fonn.com
Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive, şantiyenizi yönetmek için lokasyon bazlı planlamalar yapmanıza ve üretim sürecinizi takip etmenize yardımcı olan bir yazılımdır.