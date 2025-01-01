Alternatifler - CoConstruct

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport uygulaması, fiziksel alanları 3D dijital ikizlere dönüştürerek sanal turlar ve ayrıntılı modeller oluşturmayı sağlar.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam, yüklenicilerin fotoğraflarını projeye göre düzenlemesine, paylaşmasına ve belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir fotoğraf tabanlı uygulamadır.

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend, ev inşaat ve tadilat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. İşlerinizi, maliyetleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenizi sağlar.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus, çatı ve inşaat sektörlerine yönelik müşteri ilişkileri ve proje yönetimi araçları sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.

Procore

Procore

procore.com

Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft, saha ekipleri için tasarlanmış, SMS kadar basit bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İş yeri bilgilerinin toplanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub, taşeronlar ve genel yükleniciler için proje planlama ve teklif yönetimi yazılımıdır. Teklif gönderimlerini ve proje belgelerini organize eder.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct, işletmelere muhasebe ve finans yönetimi sağlayan esnek, bulut tabanlı bir platformdur. Temel finansal süreçleri ve raporlama özellikleri sunar.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace, inşaat alanlarını otomatik olarak haritalayan ve proje ilerlemesini takip eden bir gerçeklik yakalama yazılımıdır.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

Sitemax Systems, inşaat projelerini yönetmek için günlük raporlar, güvenlik yönetimi ve zaman kartları gibi özellikler sunan bir yazılımdır.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected, inşaat teklif süreçlerini yönetmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir web tabanlı yazılımdır.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar, inşaat ve gayrimenkul projelerinde belge yönetimi, görev takibi ve iletişim sağlayan bir dijital platformdur.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360, inşaat firmaları için bulut tabanlı tahmin ve yönetim yazılımıdır. Sınırsız projeler ve tahminler sunar, süreçleri kolaylaştırır.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture, proje yönetimi ve saha verilerinin depolanması için mobil ve web tabanlı bir uygulamadır. Ekiplerin belge toplama ve paylaşmalarını kolaylaştırır.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas, iş süreçlerini otomatikleştiren, saha ekiplerine ofisle bağlanarak veri toplayan ve analiz yapan bir mobil uygulamadır.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Açık Tahminler, inşaat yüklenicileri için tahmin, teklif ve raporlar oluşturmayı sağlayan bir yazılımdır.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite, inşaat alanında 360 derece fotoğraf çekimi ve otomatik düzenleme sağlar, proje belgelerini ve site koşullarını izlemeye yardımcı olur.

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive, şantiyenizi yönetmek için lokasyon bazlı planlamalar yapmanıza ve üretim sürecinizi takip etmenize yardımcı olan bir yazılımdır.

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