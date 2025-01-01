Alternatifler - ClearChecks

Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Checkr
checkr.com
Checkr, işe alım sürecini kolaylaştırmak için arka plan kontrolleri sunan bir yazılımdır. Suç, istihdam, eğitim ve sürücü sicili doğrulama hizmetleri sağlar.
HireRight
hireright.com
Hireright, işverenler için arka plan tarama, uyuşturucu testleri ve I-9 uygunluk çözümleri sunan bir platformdur.
HiPeople
hipeople.io
Hipeople, adayları değerlendirip referans kontrollerini otomatikleştirerek işe alım sürecini geliştiren bir yetenek değerlendirme platformudur.
Veremark
veremark.com
Veremark, işe alım sürecinde eğitim bilgilerini doğrulamak için otomatik bir arka plan tarama platformudur.
FactSuite
factsuite.com
FactSuite, işverenlerin adayların arka planını doğrulamasına olanak tanıyan kapsamlı bir doğrulama ve kimlik doğrulama platformudur.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Certn
certn.co
Certn, arka plan tarama ve doğrulama hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı ve uyumlu sonuçlar sağlar.
NorthRow
northrow.com
NorthRow, kimlik doğrulama ve risk yönetimi süreçlerini kolaylaştıran güvenli bir KYC ve ID&V bulut yazılımıdır.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, işletmelere uygun fiyatla, hızlı ve kolay arka plan taramaları sunan bir platformdur. İK ekiplerinin işe alım süreçlerini optimize eder.
Trustii
trustii.co
Trustii, mülk yöneticileri ve insan kaynakları profesyonelleri için çeşitli arka plan tarama amaçları için otomatik dijital bir çözüm sunar.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik, arka plan taramalarını azaltarak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Aday değerlendirmelerini hızlandıran yenilikçi bir sistem sunar.
MeasureOne
measureone.com
MeasureOne, tüketici verilerini anında erişim ve doğrulama sağlayan bir platformdur; sigorta, vergi, gelir gibi birçok veri kaynağı sunar.