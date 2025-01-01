Alternatifler - ClearChecks

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr, işe alım sürecini kolaylaştırmak için arka plan kontrolleri sunan bir yazılımdır. Suç, istihdam, eğitim ve sürücü sicili doğrulama hizmetleri sağlar.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright, işverenler için arka plan tarama, uyuşturucu testleri ve I-9 uygunluk çözümleri sunan bir platformdur.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Hipeople, adayları değerlendirip referans kontrollerini otomatikleştirerek işe alım sürecini geliştiren bir yetenek değerlendirme platformudur.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark, işe alım sürecinde eğitim bilgilerini doğrulamak için otomatik bir arka plan tarama platformudur.

FactSuite

FactSuite

factsuite.com

FactSuite, işverenlerin adayların arka planını doğrulamasına olanak tanıyan kapsamlı bir doğrulama ve kimlik doğrulama platformudur.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Certn

Certn

certn.co

Certn, arka plan tarama ve doğrulama hizmetleri sunan kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı ve uyumlu sonuçlar sağlar.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow, kimlik doğrulama ve risk yönetimi süreçlerini kolaylaştıran güvenli bir KYC ve ID&V bulut yazılımıdır.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire, işletmelere uygun fiyatla, hızlı ve kolay arka plan taramaları sunan bir platformdur. İK ekiplerinin işe alım süreçlerini optimize eder.

Trustii

Trustii

trustii.co

Trustii, mülk yöneticileri ve insan kaynakları profesyonelleri için çeşitli arka plan tarama amaçları için otomatik dijital bir çözüm sunar.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik, arka plan taramalarını azaltarak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Aday değerlendirmelerini hızlandıran yenilikçi bir sistem sunar.

MeasureOne

MeasureOne

measureone.com

MeasureOne, tüketici verilerini anında erişim ve doğrulama sağlayan bir platformdur; sigorta, vergi, gelir gibi birçok veri kaynağı sunar.

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