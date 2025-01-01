Alternatifler - Clear Estimates

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend, ev inşaat ve tadilat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. İşlerinizi, maliyetleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenizi sağlar.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus, çatı ve inşaat sektörlerine yönelik müşteri ilişkileri ve proje yönetimi araçları sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Procore

Procore

procore.com

Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub, taşeronlar ve genel yükleniciler için proje planlama ve teklif yönetimi yazılımıdır. Teklif gönderimlerini ve proje belgelerini organize eder.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected, inşaat teklif süreçlerini yönetmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir web tabanlı yazılımdır.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

CoConstruct, inşaat ve tadilat ekipleri için proje yönetimi, işbirliği ve finansal raporlama sağlayan bir inşaat yönetim yazılımıdır.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360, inşaat firmaları için bulut tabanlı tahmin ve yönetim yazılımıdır. Sınırsız projeler ve tahminler sunar, süreçleri kolaylaştırır.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture, proje yönetimi ve saha verilerinin depolanması için mobil ve web tabanlı bir uygulamadır. Ekiplerin belge toplama ve paylaşmalarını kolaylaştırır.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.

Handoff

Handoff

handoff.ai

Handoff, konut yenileme müteahhitlerine hızlı ve doğru tahminler oluşturan, teklif ve dijital ödemeler yapan bir yazılımdır.

Countfire

Countfire

countfire.com

Countfire, elektrikal tahmin yazılımıdır. Otomatik malzeme hesaplamaları yaparak projelerin hesaplama sürecini hızlandırır ve doğruluğu artırır.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub, inşaat firmaları için taşeron yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; projeleri yönetir, iletişimi sağlar ve verimliliği artırır.

Projul

Projul

projul.com

Projul, inşaat şirketleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. Projeleri, sözleşmeleri, faturalandırmayı ve çalışanları takip etmeyi kolaylaştırır.

BidLight

BidLight

bidlight.com

BidLight, mimarların, tahmincilerin ve tasarımcıların 3B tasarımlarının işçilik, ekipman ve malzeme maliyetlerini tahmin etmelerine yardımcı olur.

Northspyre

Northspyre

northspyre.com

Northspyre, gayrimenkul geliştirme ekiplerine veriye dayalı kararlar alarak projeleri daha etkin yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket, hizmet sözleşmesi işlerinizi yönetir. İşlerinizi takip edin, faturalandırma yapın, ödemeleri toplayın ve projeler için tüm belgelerinizi tek bir yerde bulundurun.

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws, inşaat ve kurulum sektörüne yönelik bulut ERP yazılımıdır. Projeleri yönetmek, planlamak ve faturalandırmayı kolaylaştırır.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam, inşaat projelerini kaliteli, zamanında ve güvenli bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan bir inşaat yönetim yazılımıdır.

ContractComplete

ContractComplete

contractcomplete.com

ContractComplete, inşaat ihale yönetimi yazılımıdır. Teklif ve fatura yönetimini destekler, birim fiyat sözleşmelerinin yönetimini kolaylaştırır.

247PRO

247PRO

247pro.com

247PRO, yükleniciler için tahmin ve proje yönetim yazılımıdır. Teklif oluşturma, malzeme listesi ve proje takibi gibi özellikler sunar.

Buildee

Buildee

gobuildee.com

Buildee, PDF mimari planlardan inşaat projeleri için gereken malzemeleri hızlıca ölçen ve sayan bir maliyet tahmin uygulamasıdır.

canibuild

canibuild

canibuild.com

Canibuild, inşaat projelerini kolaylaştırmak ve yönetmek için kullanıcıların veri analizine erişimini sağlayan, sezgisel bir uygulamadır.

LiveCosts

LiveCosts

livecosts.com

LiveCosts, inşaat maliyetlerini izlemek ve yönetmek için otomasyon sağlayan bir yazılımdır. Proje maliyetlerini ve zamanı takip etmeyi kolaylaştırır.

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