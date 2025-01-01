Alternatifler - Clear Estimates

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend, ev inşaat ve tadilat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. İşlerinizi, maliyetleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenizi sağlar.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus, çatı ve inşaat sektörlerine yönelik müşteri ilişkileri ve proje yönetimi araçları sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Knowify
knowify.com
Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.
PlanHub
planhub.com
PlanHub, taşeronlar ve genel yükleniciler için proje planlama ve teklif yönetimi yazılımıdır. Teklif gönderimlerini ve proje belgelerini organize eder.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected, inşaat teklif süreçlerini yönetmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir web tabanlı yazılımdır.
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstruct, inşaat ve tadilat ekipleri için proje yönetimi, işbirliği ve finansal raporlama sağlayan bir inşaat yönetim yazılımıdır.
Estimator360
estimator360.com
Estimator360, inşaat firmaları için bulut tabanlı tahmin ve yönetim yazılımıdır. Sınırsız projeler ve tahminler sunar, süreçleri kolaylaştırır.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture, proje yönetimi ve saha verilerinin depolanması için mobil ve web tabanlı bir uygulamadır. Ekiplerin belge toplama ve paylaşmalarını kolaylaştırır.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.
Higharc
higharc.com
Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
WERX
werxapp.com
WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.
Handoff
handoff.ai
Handoff, konut yenileme müteahhitlerine hızlı ve doğru tahminler oluşturan, teklif ve dijital ödemeler yapan bir yazılımdır.
Countfire
countfire.com
Countfire, elektrikal tahmin yazılımıdır. Otomatik malzeme hesaplamaları yaparak projelerin hesaplama sürecini hızlandırır ve doğruluğu artırır.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub, inşaat firmaları için taşeron yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; projeleri yönetir, iletişimi sağlar ve verimliliği artırır.
Projul
projul.com
Projul, inşaat şirketleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. Projeleri, sözleşmeleri, faturalandırmayı ve çalışanları takip etmeyi kolaylaştırır.
BidLight
bidlight.com
BidLight, mimarların, tahmincilerin ve tasarımcıların 3B tasarımlarının işçilik, ekipman ve malzeme maliyetlerini tahmin etmelerine yardımcı olur.
Northspyre
northspyre.com
Northspyre, gayrimenkul geliştirme ekiplerine veriye dayalı kararlar alarak projeleri daha etkin yönetmelerini sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket, hizmet sözleşmesi işlerinizi yönetir. İşlerinizi takip edin, faturalandırma yapın, ödemeleri toplayın ve projeler için tüm belgelerinizi tek bir yerde bulundurun.
Robaws
robaws.com
Robaws, inşaat ve kurulum sektörüne yönelik bulut ERP yazılımıdır. Projeleri yönetmek, planlamak ve faturalandırmayı kolaylaştırır.
RedTeam
redteam.com
RedTeam, inşaat projelerini kaliteli, zamanında ve güvenli bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan bir inşaat yönetim yazılımıdır.
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractComplete, inşaat ihale yönetimi yazılımıdır. Teklif ve fatura yönetimini destekler, birim fiyat sözleşmelerinin yönetimini kolaylaştırır.
247PRO
247pro.com
247PRO, yükleniciler için tahmin ve proje yönetim yazılımıdır. Teklif oluşturma, malzeme listesi ve proje takibi gibi özellikler sunar.
Buildee
gobuildee.com
Buildee, PDF mimari planlardan inşaat projeleri için gereken malzemeleri hızlıca ölçen ve sayan bir maliyet tahmin uygulamasıdır.
canibuild
canibuild.com
Canibuild, inşaat projelerini kolaylaştırmak ve yönetmek için kullanıcıların veri analizine erişimini sağlayan, sezgisel bir uygulamadır.
LiveCosts
livecosts.com
LiveCosts, inşaat maliyetlerini izlemek ve yönetmek için otomasyon sağlayan bir yazılımdır. Proje maliyetlerini ve zamanı takip etmeyi kolaylaştırır.