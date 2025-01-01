Alternatifler - Circuit for Teams

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps, kullanıcıların etkileşimli haritalar oluşturmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlayan online bir harita oluşturma ve işbirliği uygulamasıdır.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

Routific

Routific

routific.com

Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.

Beetrack

Beetrack

beetrack.com

Beetrack, firmaların teslimat süreçlerini optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota planlaması yapan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.

Nash

Nash

usenash.com

Nash, son mil lojistik süreçlerini optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur, iç filolarınızı ve 3PL'leri entegre eder.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack, talep üzerine işlerin ve iş gücünün otomasyonunu sağlamak için planlama, izleme ve doğrulama yapan bir platformdur.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab, filo yönetimini kolaylaştıran, araç izleme, bakım planlama ve sürücü güvenliği gibi özellikler sunan kapsamlı bir platformdur.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp, saha hizmetlerini optimize eden bir yönetim çözümüdür. Rota optimizasyonu, mobil uygulama ve analiz raporları sunar.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

SimplyDepo, küçük ve orta ölçekli toptancılara ve perakendecilere sipariş yönetimi, ürün kataloğu ve müşteri yönetimi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır.

SimpliRoute

SimpliRoute

simpliroute.com

SimpliRoute, teslimat rotalarını optimize eden bir lojistik platformudur. Gerçek zamanlı izleme ile operasyonel verimliliği artırır.

AntsRoute

AntsRoute

antsroute.com

AntsRoute, rota planlama ve optimizasyonu için bulut tabanlı bir yazılımdır. İşletmelere verimli dağıtım ve saha hizmeti rotaları oluşturma imkanı sunar.

RouteManager

RouteManager

route-manager.com

RoutEnager, teslimatları yönetmek ve optimize etmek için bulut tabanlı bir rota planlama yazılımıdır. Kullanıcıların verimli rotalar oluşturmasını sağlar.

Optiyol

Optiyol

optiyol.com

Optiyol, ulaşım operasyonlarını optimize etmek için rota planlama yazılımı sunan bir teknoloji firmasıdır. Maliyetleri azaltır ve teslimat sürelerini iyileştirir.

Package.AI

Package.AI

package.ai

Package.AI, ev eşyası perakendecileri için müşteri katılımı ve lojistik süreçlerini birleştiren bir yapay zeka platformudur.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

Routetitan

Routetitan

routetitan.com

Routetitan, lojistik ve ulaşım sektöründe rotaları hızla planlayıp optimize eden bir rota yönetim uygulamasıdır.

Abivin vRoute

Abivin vRoute

abivin.com

Abivin vRoute, lojistik maliyetlerini azaltan ve filoları gerçek zamanlı yöneten rota optimizasyon yazılımıdır.

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