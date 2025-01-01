Alternatifler - Circuit for Teams

Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps, kullanıcıların etkileşimli haritalar oluşturmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlayan online bir harita oluşturma ve işbirliği uygulamasıdır.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
Coupa
coupa.com
Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Routific
routific.com
Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.
Beetrack
beetrack.com
Beetrack, firmaların teslimat süreçlerini optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota planlaması yapan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.
Nash
usenash.com
Nash, son mil lojistik süreçlerini optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur, iç filolarınızı ve 3PL'leri entegre eder.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack, talep üzerine işlerin ve iş gücünün otomasyonunu sağlamak için planlama, izleme ve doğrulama yapan bir platformdur.
Geotab
geotab.com
Geotab, filo yönetimini kolaylaştıran, araç izleme, bakım planlama ve sürücü güvenliği gibi özellikler sunan kapsamlı bir platformdur.
MileApp
mile.app
MileApp, saha hizmetlerini optimize eden bir yönetim çözümüdür. Rota optimizasyonu, mobil uygulama ve analiz raporları sunar.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo, küçük ve orta ölçekli toptancılara ve perakendecilere sipariş yönetimi, ürün kataloğu ve müşteri yönetimi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır.
SimpliRoute
simpliroute.com
SimpliRoute, teslimat rotalarını optimize eden bir lojistik platformudur. Gerçek zamanlı izleme ile operasyonel verimliliği artırır.
AntsRoute
antsroute.com
AntsRoute, rota planlama ve optimizasyonu için bulut tabanlı bir yazılımdır. İşletmelere verimli dağıtım ve saha hizmeti rotaları oluşturma imkanı sunar.
RouteManager
route-manager.com
RoutEnager, teslimatları yönetmek ve optimize etmek için bulut tabanlı bir rota planlama yazılımıdır. Kullanıcıların verimli rotalar oluşturmasını sağlar.
Optiyol
optiyol.com
Optiyol, ulaşım operasyonlarını optimize etmek için rota planlama yazılımı sunan bir teknoloji firmasıdır. Maliyetleri azaltır ve teslimat sürelerini iyileştirir.
Package.AI
package.ai
Package.AI, ev eşyası perakendecileri için müşteri katılımı ve lojistik süreçlerini birleştiren bir yapay zeka platformudur.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, lojistik ve teslimat süreçlerini iyileştiren bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, rota optimizasyonu ve teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Routetitan
routetitan.com
Routetitan, lojistik ve ulaşım sektöründe rotaları hızla planlayıp optimize eden bir rota yönetim uygulamasıdır.
Abivin vRoute
abivin.com
Abivin vRoute, lojistik maliyetlerini azaltan ve filoları gerçek zamanlı yöneten rota optimizasyon yazılımıdır.