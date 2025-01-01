Alternatifler - CentralReach

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice, sağlık ve wellness sağlayıcıları için kapsamlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Randevu planlama, fatura, telehealth gibi araçlar sunar.
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib, kullanıcıların doktor ve sağlık uzmanlarıyla çevrimiçi randevu almasını sağlayan bir telehealth platformudur.
Happify
happify.com
Happify, olumlu düşünmeyi ve duygusal esnekliği geliştiren etkinlikler sunarak stres ve kaygıyı yönetmeye yardımcı bir akıl sağlığı uygulamasıdır.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD, bağımsız sağlık pratiği için bulut tabanlı bir EHR ve uygulama yönetim sistemidir; klinik ve iş tarafını entegre eder.
Valant
valant.io
Valant, davranışsal sağlık profesyonelleri için tasarlanmış bir EHR sistemidir. Hasta yönetimi, ödeme işleme ve telehealth özellikleri sunar.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes, akıl sağlığı uygulamaları için çevrimiçi pratik yönetim ve elektronik sağlık kaydı yazılımı sunar. Randevu planlama, not alma ve faturalandırma işlemlerini kolaylaştırır.
Practice Fusion
practicefusion.com
Practice Fusion, doktorlar ve hastalar için bulut tabanlı bir elektronik sağlık kaydı (EHR) platformudur. Hasta verilerini yönetir, randevu planlamasına ve güvenli iletişime olanak tanır.
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD, sağlık hizmeti sağlayıcıları için tıbbi faturalandırma ve uygulama yönetimi sunan bir platformdur. Talepleri izleme ve yönetme işlevleri içerir.
Weave
getweave.com
Weave, dünya standartlarında bir telefon sistemi ve büyüme araçlarını bir araya getirir, böylece yeni hastalara ulaşmayı ve ödeme almayı kolaylaştırır.
Quenza
quenza.com
Quenza, koçlar ve akıl sağlığı uygulayıcıları için dijital ödevler, değerlendirmeler ve psikoeğitim sunarak müşteri katılımını artırmayı amaçlayan bir platformdur.
Nabla
nabla.com
Nabla, sağlık uzmanlarına destek sağlayan, belgeleri düzenleyen ve hasta bakımını iyileştiren bir ambient AI asistanıdır.
TheraNest
theranest.com
TheraNest, zihinsel sağlık profesyonelleri için randevu yönetimi, faturalama ve uzaktan terapi hizmetleri sunan bir uygulama yönetimi yazılımıdır.
Jane
jane.app
Jane, sağlık hizmeti sağlayıcılarının randevu, faturalandırma, hasta yönetimi ve iletişim gibi idari işlemlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.
Lyra
lyrahealth.com
Lyra, kullanıcıların zihinsel sağlık sorunlarını yönetmelerine yardımcı olan, araçlar ve kaynaklar sunan bir uygulamadır.
Supanote
supanote.ai
Supanote, terapistler için ilerleme notlarını otomatikleştiren bir yapay zeka not yazıcısıdır. Seanslarınızı dinleyerek notlar oluşturur.
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe, küçük kliniklere ve hekimlere yönelik elektronik sağlık kayıtları platformudur. Hasta verilerini güvenli bir şekilde depolar ve dijital reçeteleri yönetir.
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Dikdörtgen Sağlık, sağlık hizmetleri için faturalandırma ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir uygulama yönetimi çözümüdür.
QGenda
qgenda.com
QGenda, sağlık sektörüne yönelik gelişmiş zamanlama ve yönetim platformudur. Personel yönetimini optimize eder ve program oluşturmayı otomatikleştirir.
Healthie
legion.health
Healthie, modern sağlık hizmetleri için elektronik sağlık kaydı, randevu planlama ve hasta etkileşim çözümleri sunan bir platformdur.
iClinic
iclinic.com.br
IClinic, diş klinikleri için hasta kayıt yönetimi, iç iletişim ve veri organizasyonu sağlayan kullanıcı dostu bir yönetim sistemidir.
Carepatron
carepatron.com
Carepatron, sağlık uzmanları için hasta planlaması, elektronik kayıt yönetimi ve video randevu hizmetleri sunan kapsamlı bir sağlık yönetim platformudur.
WebPT
webpt.com
WebPT, rehabilitasyon terapistlerine hasta kayıtlarını, faturalandırmayı ve belgeleri yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir uygulama geliştirme platformudur.
Zunta
zunta.com
Zunta, sağlık hizmetlerinde özel ödeme faturalarını kolaylaştıran, bulut tabanlı bir sistemdir. Fatura, ödeme ve tahsilat modülleri ile süreci yönetir.
Klara
klara.com
Klara, sağlık hizmetlerinde hasta iletişimini merkezi hale getirerek randevu hatırlatmaları ve mesajlaşma gibi işlemleri otomatikleştiren bir platformdur.
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice, terapistlerin ve kliniklerin SMS hatırlatmaları, çevrimiçi randevu alma ve günlük tutma işlemlerini yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
RXNT
rxnt.com
RXNT, sağlık hizmeti sağlayıcıları için e-reçete, elektronik sağlık kayıtları ve hasta yönetimi sunan entegre bir uygulamadır.
Profi
profi.io
Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.
Azalea Health
azaleahealth.com
Azalea Health, elektronik sağlık kayıtları, uygulama yönetimi, telehealth ve finansal süreçler için entegre bir sağlık yönetim platformudur.
IntelyCare
intelycare.com
IntelyCare, sağlık uzmanlarının iş fırsatlarını keşfetmelerine ve çalışma programlarını düzenlemelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Ayrıca esnek çalışma imkanı sunar.
Osmind EHR
osmind.org
Osmind EHR, akıl sağlığı profesyonelleri için hasta bakımını yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir elektronik sağlık kaydı sistemidir.