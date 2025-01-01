Alternatifler - CentralReach

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice, sağlık ve wellness sağlayıcıları için kapsamlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Randevu planlama, fatura, telehealth gibi araçlar sunar.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolib, kullanıcıların doktor ve sağlık uzmanlarıyla çevrimiçi randevu almasını sağlayan bir telehealth platformudur.

Happify

Happify

happify.com

Happify, olumlu düşünmeyi ve duygusal esnekliği geliştiren etkinlikler sunarak stres ve kaygıyı yönetmeye yardımcı bir akıl sağlığı uygulamasıdır.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD, bağımsız sağlık pratiği için bulut tabanlı bir EHR ve uygulama yönetim sistemidir; klinik ve iş tarafını entegre eder.

Valant

Valant

valant.io

Valant, davranışsal sağlık profesyonelleri için tasarlanmış bir EHR sistemidir. Hasta yönetimi, ödeme işleme ve telehealth özellikleri sunar.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes, akıl sağlığı uygulamaları için çevrimiçi pratik yönetim ve elektronik sağlık kaydı yazılımı sunar. Randevu planlama, not alma ve faturalandırma işlemlerini kolaylaştırır.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

Practice Fusion, doktorlar ve hastalar için bulut tabanlı bir elektronik sağlık kaydı (EHR) platformudur. Hasta verilerini yönetir, randevu planlamasına ve güvenli iletişime olanak tanır.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMD, sağlık hizmeti sağlayıcıları için tıbbi faturalandırma ve uygulama yönetimi sunan bir platformdur. Talepleri izleme ve yönetme işlevleri içerir.

Weave

Weave

getweave.com

Weave, dünya standartlarında bir telefon sistemi ve büyüme araçlarını bir araya getirir, böylece yeni hastalara ulaşmayı ve ödeme almayı kolaylaştırır.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza, koçlar ve akıl sağlığı uygulayıcıları için dijital ödevler, değerlendirmeler ve psikoeğitim sunarak müşteri katılımını artırmayı amaçlayan bir platformdur.

Nabla

Nabla

nabla.com

Nabla, sağlık uzmanlarına destek sağlayan, belgeleri düzenleyen ve hasta bakımını iyileştiren bir ambient AI asistanıdır.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest, zihinsel sağlık profesyonelleri için randevu yönetimi, faturalama ve uzaktan terapi hizmetleri sunan bir uygulama yönetimi yazılımıdır.

Jane

Jane

jane.app

Jane, sağlık hizmeti sağlayıcılarının randevu, faturalandırma, hasta yönetimi ve iletişim gibi idari işlemlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra, kullanıcıların zihinsel sağlık sorunlarını yönetmelerine yardımcı olan, araçlar ve kaynaklar sunan bir uygulamadır.

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanote, terapistler için ilerleme notlarını otomatikleştiren bir yapay zeka not yazıcısıdır. Seanslarınızı dinleyerek notlar oluşturur.

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

Wellscribe, küçük kliniklere ve hekimlere yönelik elektronik sağlık kayıtları platformudur. Hasta verilerini güvenli bir şekilde depolar ve dijital reçeteleri yönetir.

Rectangle Health

Rectangle Health

rectanglehealth.com

Dikdörtgen Sağlık, sağlık hizmetleri için faturalandırma ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir uygulama yönetimi çözümüdür.

QGenda

QGenda

qgenda.com

QGenda, sağlık sektörüne yönelik gelişmiş zamanlama ve yönetim platformudur. Personel yönetimini optimize eder ve program oluşturmayı otomatikleştirir.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie, modern sağlık hizmetleri için elektronik sağlık kaydı, randevu planlama ve hasta etkileşim çözümleri sunan bir platformdur.

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

IClinic, diş klinikleri için hasta kayıt yönetimi, iç iletişim ve veri organizasyonu sağlayan kullanıcı dostu bir yönetim sistemidir.

Carepatron

Carepatron

carepatron.com

Carepatron, sağlık uzmanları için hasta planlaması, elektronik kayıt yönetimi ve video randevu hizmetleri sunan kapsamlı bir sağlık yönetim platformudur.

WebPT

WebPT

webpt.com

WebPT, rehabilitasyon terapistlerine hasta kayıtlarını, faturalandırmayı ve belgeleri yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir uygulama geliştirme platformudur.

Zunta

Zunta

zunta.com

Zunta, sağlık hizmetlerinde özel ödeme faturalarını kolaylaştıran, bulut tabanlı bir sistemdir. Fatura, ödeme ve tahsilat modülleri ile süreci yönetir.

Klara

Klara

klara.com

Klara, sağlık hizmetlerinde hasta iletişimini merkezi hale getirerek randevu hatırlatmaları ve mesajlaşma gibi işlemleri otomatikleştiren bir platformdur.

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

EasyPractice, terapistlerin ve kliniklerin SMS hatırlatmaları, çevrimiçi randevu alma ve günlük tutma işlemlerini yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

RXNT

RXNT

rxnt.com

RXNT, sağlık hizmeti sağlayıcıları için e-reçete, elektronik sağlık kayıtları ve hasta yönetimi sunan entegre bir uygulamadır.

Profi

Profi

profi.io

Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.

Azalea Health

Azalea Health

azaleahealth.com

Azalea Health, elektronik sağlık kayıtları, uygulama yönetimi, telehealth ve finansal süreçler için entegre bir sağlık yönetim platformudur.

IntelyCare

IntelyCare

intelycare.com

IntelyCare, sağlık uzmanlarının iş fırsatlarını keşfetmelerine ve çalışma programlarını düzenlemelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Ayrıca esnek çalışma imkanı sunar.

Osmind EHR

Osmind EHR

osmind.org

Osmind EHR, akıl sağlığı profesyonelleri için hasta bakımını yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir elektronik sağlık kaydı sistemidir.

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