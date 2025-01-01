Alternatifler - Carta

Fidelity

Fidelity

fidelity.com

Fidelity Investments uygulaması, finansal varlık yönetimi ve çeşitli yatırım araçlarına erişim sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.

Koyfin

Koyfin

koyfin.com

Koyfin, finansal danışmanlar için portföy izleme, analiz, müşteri önerileri ve hisse senedi araştırma araçları sunan modern bir analitik platformdur.

Monarch

Monarch

monarchmoney.com

Monarch, kullanıcıların finansal yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir uygulamadır; harcama, bütçe ve planlama yapmalarına olanak tanır.

Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity, ilişki odaklı endüstriler için geliştirilmiş bir veri yönetim platformudur. E-posta ve takvim gibi kaynaklardan veri toplayarak ilişkileri yönetmeyi kolaylaştırır.

Clearco

Clearco

clear.co

Clearco, girişimcilere gelirlerine dayalı finansman sunarak öz kaynakları koruma imkanı tanır ve hızlı kararlarla destek sağlar.

Easop

Easop

easop.com

Easop, küresel uyumlu bir öz sermaye tazminatı çözümüdür. Şirketler, çalışanlarına hisse senedi teşviklerini yönetir ve vergi konularında yardım alır.

Qapita

Qapita

qapita.com

Qapita, startups ve halka açık şirketler için özkaynak yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; hisse senedi sahiplik planları ve veri analizi sunar.

Nana Fund

Nana Fund

nana.fund

Nana Fund, veteran girişimcilerine özel finansman fırsatları sunarak işletmelerin büyümesini destekler.

AngelList

AngelList

angellist.com

AngelList, yatırımcılar, fon yöneticileri ve girişimciler için startup yatırımları ve işletme yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur.

RightCapital

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital, danışmanlara ve müşterilere finansal planlama süreçlerini yönetme ve optimize etme imkanı sunan kapsamlı bir yazılımdır.

Tresmark

Tresmark

tresmark.com

Tresmark, kullanıcılara dövizler, hisse senetleri, sabit gelirli yatırımlar ve emtialar hakkında gerçek zamanlı piyasa verileri sunan bir finansal analiz uygulamasıdır.

Nitrogen

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Nitrojen, finansal danışmanların müşteri katılımını artırmalarına ve veri analizini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Salary.com

Salary.com

salary.com

Salary.com, kullanıcıların maaş ve tazminat verilerine erişmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir tazminat yönetim platformudur.

Kubera

Kubera

kubera.com

Kubera, hisse senetleri, kripto, gayrimenkul gibi varlıkları tek yerde izleyip yönetmenizi sağlayan modern bir portföy takip uygulamasıdır.

Finta

Finta

trustfinta.com

Finta, işlerin bağış toplama ve yatırımcı ilişkilerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. Güvenli veri odası, yatırım süreçlerini otomatikleştirir.

Cake

Cake

cakeequity.com

Cake, hisse senedi sunma, artırımları simüle etme ve pay sahiplerini yönetme imkanı veren bir uygulamadır.

Ravio

Ravio

ravio.com

Ravio, Avrupa'nın önde gelen tazminat yönetim platformudur. Şirketler, gerçek zamanlı veri ile tazminat stratejilerini yönetir ve ücret şeffaflığını artırır.

Investipal

Investipal

investipal.co

Investipal, yapay zeka destekli portföy yönetimi sunan bir uygulamadır. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş yatırım portföyleri oluşturarak finansal takibi kolaylaştırır.

Ledgy

Ledgy

ledgy.com

Ledgy, hisse senedi yönetimini, finansal raporlamayı ve uyumu otomatikleştirerek kolaylaştıran bir platformdur.

Altruist

Altruist

altruist.com

Altruist, bağımsız finansal danışmanlara bir arada hesap açma, yatırım yapma ve raporlama gibi araçlar sunan bir finansal danışmanlık platformudur.

Visible

Visible

visible.vc

Visible, yatırımcı ilişkilerini geliştiren bir platformdur. Yatırımcıları güncelleyip, sermaye artırma ve metrikleri takip etme imkanı sunar.

SupportFinity

SupportFinity

supportfinity.com

SupportFinity, şirketler ve bireyler için yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Kullanıcılar iş ve proje bulabilir, topluluk olanaklarından yararlanabilir.

Vyzer

Vyzer

vyzer.co

Vyzer, kamu ve özel yatırım performans takibi, finansal planlama ve karşılaştırma araçlarını bir araya getiren dijital bir varlık yönetim platformudur.

Quoroom

Quoroom

quoroom.com

Quoroom, yatırım sendikaları ve kurucular için yatırım yönetimi platformudur. Yatırımcı ilişkileri, belgeler ve uyum süreçlerini kolaylaştırır.

Sprout

Sprout

getsprout.co

Sprout, şirketlerin hisse senetlerini, ESOP'ları, tokenları, fonlamayı ve yatırımcıları tek bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir çözümü sunar.

Mantle

Mantle

withmantle.com

Mantle, modern kurucular için yapay zeka destekli bir hisse yönetim platformudur. Mülkiyeti takip etme, yönetme ve verileri görselleştirme olanağı sunar.

Juniper Square

Juniper Square

junipersquare.com

Juniper Square, özel piyasalarda yatırım yöneticilerine fon yazılımı ve yönetim çözümleri sunarak yatırım sürecinde bağlantı ve iletişim sağlar.

True Wealth

True Wealth

truewealth.ch

True Wealth, kullanıcıların özelleştirilmiş yatırım portföylerini yönetmelerine ve düşük maliyetli endeks fonlarına yatırım yapmalarına olanak tanıyan bir robo-danışmadır.

Pulley

Pulley

pulley.com

Pulley, işletmelerin hisse yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Ekip üyelerini bilgilendirir, fon toplama süreçlerini yönetir ve yasal gereklilikleri yerine getirir.

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