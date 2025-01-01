Alternatifler - Carta

Fidelity
fidelity.com
Fidelity Investments uygulaması, finansal varlık yönetimi ve çeşitli yatırım araçlarına erişim sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin, finansal danışmanlar için portföy izleme, analiz, müşteri önerileri ve hisse senedi araştırma araçları sunan modern bir analitik platformdur.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch, kullanıcıların finansal yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir uygulamadır; harcama, bütçe ve planlama yapmalarına olanak tanır.
Betterment
betterment.com
Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.
Affinity
affinity.co
Affinity, ilişki odaklı endüstriler için geliştirilmiş bir veri yönetim platformudur. E-posta ve takvim gibi kaynaklardan veri toplayarak ilişkileri yönetmeyi kolaylaştırır.
Clearco
clear.co
Clearco, girişimcilere gelirlerine dayalı finansman sunarak öz kaynakları koruma imkanı tanır ve hızlı kararlarla destek sağlar.
Easop
easop.com
Easop, küresel uyumlu bir öz sermaye tazminatı çözümüdür. Şirketler, çalışanlarına hisse senedi teşviklerini yönetir ve vergi konularında yardım alır.
Qapita
qapita.com
Qapita, startups ve halka açık şirketler için özkaynak yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; hisse senedi sahiplik planları ve veri analizi sunar.
Nana Fund
nana.fund
Nana Fund, veteran girişimcilerine özel finansman fırsatları sunarak işletmelerin büyümesini destekler.
AngelList
angellist.com
AngelList, yatırımcılar, fon yöneticileri ve girişimciler için startup yatırımları ve işletme yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital, danışmanlara ve müşterilere finansal planlama süreçlerini yönetme ve optimize etme imkanı sunan kapsamlı bir yazılımdır.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark, kullanıcılara dövizler, hisse senetleri, sabit gelirli yatırımlar ve emtialar hakkında gerçek zamanlı piyasa verileri sunan bir finansal analiz uygulamasıdır.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Nitrojen, finansal danışmanların müşteri katılımını artırmalarına ve veri analizini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Salary.com
salary.com
Salary.com, kullanıcıların maaş ve tazminat verilerine erişmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir tazminat yönetim platformudur.
Kubera
kubera.com
Kubera, hisse senetleri, kripto, gayrimenkul gibi varlıkları tek yerde izleyip yönetmenizi sağlayan modern bir portföy takip uygulamasıdır.
Finta
trustfinta.com
Finta, işlerin bağış toplama ve yatırımcı ilişkilerini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. Güvenli veri odası, yatırım süreçlerini otomatikleştirir.
Cake
cakeequity.com
Cake, hisse senedi sunma, artırımları simüle etme ve pay sahiplerini yönetme imkanı veren bir uygulamadır.
Ravio
ravio.com
Ravio, Avrupa'nın önde gelen tazminat yönetim platformudur. Şirketler, gerçek zamanlı veri ile tazminat stratejilerini yönetir ve ücret şeffaflığını artırır.
Investipal
investipal.co
Investipal, yapay zeka destekli portföy yönetimi sunan bir uygulamadır. Kullanıcılara kişiselleştirilmiş yatırım portföyleri oluşturarak finansal takibi kolaylaştırır.
Ledgy
ledgy.com
Ledgy, hisse senedi yönetimini, finansal raporlamayı ve uyumu otomatikleştirerek kolaylaştıran bir platformdur.
Altruist
altruist.com
Altruist, bağımsız finansal danışmanlara bir arada hesap açma, yatırım yapma ve raporlama gibi araçlar sunan bir finansal danışmanlık platformudur.
Visible
visible.vc
Visible, yatırımcı ilişkilerini geliştiren bir platformdur. Yatırımcıları güncelleyip, sermaye artırma ve metrikleri takip etme imkanı sunar.
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity, şirketler ve bireyler için yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Kullanıcılar iş ve proje bulabilir, topluluk olanaklarından yararlanabilir.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer, kamu ve özel yatırım performans takibi, finansal planlama ve karşılaştırma araçlarını bir araya getiren dijital bir varlık yönetim platformudur.
Quoroom
quoroom.com
Quoroom, yatırım sendikaları ve kurucular için yatırım yönetimi platformudur. Yatırımcı ilişkileri, belgeler ve uyum süreçlerini kolaylaştırır.
Sprout
getsprout.co
Sprout, şirketlerin hisse senetlerini, ESOP'ları, tokenları, fonlamayı ve yatırımcıları tek bir platformda yönetmelerine yardımcı olan bir çözümü sunar.
Mantle
withmantle.com
Mantle, modern kurucular için yapay zeka destekli bir hisse yönetim platformudur. Mülkiyeti takip etme, yönetme ve verileri görselleştirme olanağı sunar.
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Square, özel piyasalarda yatırım yöneticilerine fon yazılımı ve yönetim çözümleri sunarak yatırım sürecinde bağlantı ve iletişim sağlar.
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth, kullanıcıların özelleştirilmiş yatırım portföylerini yönetmelerine ve düşük maliyetli endeks fonlarına yatırım yapmalarına olanak tanıyan bir robo-danışmadır.
Pulley
pulley.com
Pulley, işletmelerin hisse yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Ekip üyelerini bilgilendirir, fon toplama süreçlerini yönetir ve yasal gereklilikleri yerine getirir.