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Alternatifler - CaliberMind

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Küçük İşletmelerin Sesi. Hızlı, kolay ve güvenli. Küçük işletmeler için tasarlanmış sanal telefon sistemi.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için telefon

Outreach

Outreach

outreach.io

Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

4 kat daha hızlı arama yapın ve satış çeviricimizle canlı görüşmeleri en üst düzeye çıkarın. Satış temsilcisi verimliliğini artırın ve geliri en üst düzeye çıkarın! PhoneBurner'ı bugün deneyin!

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Her Etkileşimin Önemli Olmasını Sağlayın. Chorus'un Konuşma Zekası Yapay Zekası, hikayenizin gücünü her konuşmaya taşıyor.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware, satış profesyonellerine potansiyel müşteriler bulmak, toplantı planlamak ve takip etmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan bir Outlook ve Gmail eklentisidir.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell, hızlı katılım, güçlü raporlama ve %100 ücretsiz destek ile satış temsilcilerinin daha fazla anlaşma kazanmasına yardımcı olan kullanıcı dostu satış otomasyonu CRM'sidir.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.

Allego

Allego

allego.com

Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Yoğun çalışmayı ortadan kaldırıyoruz ve gerçek katılımı mümkün kılıyoruz. AE'lerinizi ve CSM'lerinizi doğrudan Gmail'den daha verimli hale getirin. Demo talep edin.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.

Balto

Balto

balto.ai

Yapay zeka tarafından desteklenen İletişim Merkezleri için 1 Numaralı Gerçek Zamanlı Rehberlik Platformu. Temsilcilerin her çağrıda doğru şeyi söylemesine yardımcı olun.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Ekibinizin gelirini en üst düzeye çıkarın. Konuşma zekası yoluyla satış ekibinizin geliri artırma potansiyelini ortaya çıkarın.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

B2B Satış Zekası platformumuz, Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha fazla satış yapmasına yardımcı olur. Amaç Verileri, B2B Veritabanı, Web Ziyaretçi Kimliği ve E-posta Takibi.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...

Pathlight

Pathlight

pathlight.com

Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.

Attention

Attention

attention.tech

Artık Dikkatinizi çektiğimize göre... CRM'nizi yapay zeka ile doldurun ve satış simgesi kontrolünüzü artırın. Dikkat, satış simge kontrolü için gerçek zamanlı, tam entegre sesli yardımcınızdır. Anlaşmalarınızı gerçek zamanlı rehberliğimizle kazanın ve CRM'nizi tek tıklamayla simge kontrolüyle dold...

Sybill

Sybill

sybill.ai

GTM Ekipleri için Kişisel Asistan Her satış görüşmesinden sonra Sybill doğru bir özet oluşturur ve bunu Slack + CRM'ye aktarır. Sizin için bir taslak takip e-postası yazar. Her kelimeyi ve sözlü olmayan tepkiyi bir rapora kaydeder.

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

Tek bir merkezi platformda e-postaları kişiselleştirin, gelen takipleri otomatikleştirin ve ilişkileri geliştirerek satışlarınızı artırın.

Recapped

Recapped

recapped.io

Anlaşmaları kapatın ve müşterileri %25 daha hızlı dahil edin. Anlaşmaları daha hızlı tamamlamanıza, bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu bilmenize ve şampiyonlarınızı etkinleştirmenize yardımcı olacak Karşılıklı Eylem Planlarını anında oluşturun.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip, pazarlamacıların alıcı yolculuğunun her aşamasına yönelik içerikle dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan bir içerik deneyimi platformu ve yazılımıdır.

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere...

Routera

Routera

routera.io

Routera, HubSpot ile yerel olarak entegre olan bir gelen müşteri yönlendirme ve dönüştürme platformudur. Artık olası satış hızını artırarak ve satış dönüşümlerini artırarak satış ekibinizi kolayca planlayabilir ve ölçeklendirebilirsiniz.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...

Sellular

Sellular

sellular.com

Sellular, hızlı büyüyen ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir satış etkileşim platformudur. Sellular ile SDR'ler ve AE'ler daha fazla anlaşmayı daha hızlı kazanabilir. Liderler, iş için gerekli tüm verileri Salesforce CRM'de topladıklarını bilerek rahat edebilir ve tüm anlaşmalarına ilişki...

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiğine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziyaret...

GlassHive

GlassHive

glasshive.com

Satış ve pazarlamayı basit ve eğlenceli hale getiriyoruz. GlassHive, satış ve pazarlama hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için her büyüklükteki MSP'lerle birlikte çalışan bir ekibin özen ve dikkatiyle geliştirildi. Ve yol boyunca aynı mücadeleleri görmeye devam ettik. Görünürlük, hesa...

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul ...

Adentro

Adentro

adentro.com

Adentro, gerçek misafir ziyaretlerini artırmak için mağaza içi WiFi'nizle eşleşen ve bunu kanıtlayan tek ziyaret tabanlı pazarlama platformudur. Teknolojimiz, bilinmeyen müşterileri belirlemenize, yeni müşteriler çekmenize ve ziyaret davranışlarını ölçmenize yardımcı olur. Zenginleştirilmiş müşteri ...

Skylead

Skylead

skylead.io

Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...

SmartReach.io

SmartReach.io

smartreach.io

SmartReach.io, kullanıcıların kişiselleştirilmiş e-postaları ve takipleri posta kutularından otomatik olarak planlayıp göndermelerine ve yanıt oranlarını artırmalarına olanak tanıyan bir e-posta destek yazılımıdır. SmartReach.io, potansiyel müşteri verilerinizi CRM'nizden kampanyalarınıza iş akışı o...

Overloop

Overloop

overloop.com

Overloop çok kanallı bir satış etkileşim platformudur. Son derece kişiselleştirilmiş kampanyalarla, soğuk e-postaları, LinkedIn otomasyonunu ve telefon görüşmelerini birleştirerek satış kotanızı aşın. Tüm satış hattınızı yönetin, performanslarınızı takip edin ve sonunda daha fazla anlaşma yapın! Lis...

Cirrus Insight

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurm...

Paage

Paage

paage.io

Paage.io, binlerce AE tarafından anlaşmaları daha hızlı kapatmak için kullanılıyor. Her şey, alıcınızla paylaşabileceğiniz ve size dahili olarak satış konuşması yapmak için ihtiyaç duyacakları tüm kaynakları içeren mini bir açılış sayfası olan "Sayfa" ile başlar. Gelen kutusunda kaybolan ekleri olan...

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

Katalyz, gelir ekiplerinin (Satış ve Müşteri Başarısı) ortak bir proje alanı (CRM'nizle entegre) içinde müşterileriyle daha verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir 'satış odası'dır. Fırsatlar (yeni hesaplar veya genişleme) %25 daha hızlı kapanır ve daha öngörülebilir hale gelir; a...

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

eyezon, kişisel isteğe bağlı canlı yayın yoluyla insan etkileşimini modern alışverişe getiren canlı bir video alışveriş sanal alanıdır.

haeppie

haeppie

haeppie.com

haeppie, Satış ve Müşteri Başarısı Ekipleri için yaratılmıştır - haeppie Satış Alanları ile alıcı yolculuklarını daha fazla gelire dönüştürün ve tüm karar vericilerin aynı sayfada olmasını sağlayın. Saniyeler içinde daha fazla anlaşma sağlayan kişiselleştirilmiş ve etkileşimli Alanlar oluşturun. Alı...

envivo.io

envivo.io

envivo.io

envivo, işletmelerin potansiyel müşterilere ve müşterilere yönelik teklifleri kolayca kişiselleştirmesine olanak tanıyan ve alıcı ile satıcı arasında ilgi çekici bir ortam yaratan bir dijital satış hızlandırıcıdır. envivo, her şeyi tek bir yerde toplayarak, mevcut CRM'nizle sorunsuz bir şekilde bütü...

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