Alternatifler - BibGuru

Mendeley
mendeley.com
Mendeley, akademik kaynakları düzenlemek, alıntı yapmak ve bibliyografya oluşturmak için kullanılan bir referans yönetim uygulamasıdır.
R Discovery
discovery.researcher.life
R Discovery, akademik araştırma makalelerini bulup okumayı kolaylaştıran, kişisel ilgi alanlarına göre içerik sunan ücretsiz bir uygulamadır.
Zotero
zotero.org
Zotero, araştırma kaynaklarını toplama, düzenleme, alıntı yapma ve paylaşma konusunda yardımcı olan ücretsiz bir araçtır.
Paperpile
paperpile.com
Paperpile, araştırma PDF'lerinizi düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olan bir referans yönetim aracıdır.
AfforAI
afforai.com
AfforAI, araştırmacıların belgeleri özetlemesine, çevirmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir AI sohbet botudur.
Scopus
scopus.com
Scopus, bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler ve sanat alanlarında peer-reviewed literatüre erişim sağlayan bir araştırma veritabanıdır.
Paperguide
paperguide.ai
Paperguide, araştırma sürecini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. Okuma, yazma ve kaynak yönetimi için entegre araçlar sunar.
MyBib
mybib.com
MyBib, otomatik alıntı ve bibliyografya oluşturan, APA, MLA ve diğer stilleri destekleyen bir referans yönetim aracıdır.
ReadCube
readcube.com
ReadCube, akademik literatürü yönetmek ve organize etmek için geliştirilen bir araçtır. PDF'lerde not alma, arama ve işbirliği özellikleri sunar.
figshare
figshare.com
Figshare, araştırmacıların veri kümelerini yükleyip paylaşmalarına olanak tanıyan bir platformdur. Dosya türlerini destekler, alıntıları izler ve verilerin korunmasını sağlar.
EndNote Web
endnote.com
EndNote Web, araştırmacıların referanslarını düzenlemelerine ve biçimlendirmelerine yardımcı olan çevrimiçi bir alıntı yönetim aracıdır.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge, iş ve açık kaynak yazılımları için geliştiricilerin bulup indirme, gözden geçirme ve yayınlama yapabildiği kapsamlı bir yazılım keşif platformudur.
Petal Cite
petal.org
Petal CITE, atıf yönetimini kolaylaştıran, kaynakları düzenleyen ve farklı stillere uygun alıntılar oluşturan ücretsiz bir referans yöneticisidir.
genei
genei.io
Genei, makalelerden ana bilgileri hızlıca çıkaran, araştırmaları analiz eden ve özetleyen bir yapay zeka destekli araştırma aracıdır.
Sciwheel
sciwheel.com
Sciwheel, araştırma materyallerini yönetmeyi, işbirliği yapmayı ve alıntı yapmayı kolaylaştıran bir bilimsel yönetim aracıdır.
Citavi
citavi.com
Citavi, kaynak arama, referans yönetimi ve alıntı oluşturma süreçlerini destekleyen bir araştırma yönetim aracıdır.
Citationsy
citationsy.com
Citationsy, kullanıcıların alıntıları yönetmesine ve bibliyografya oluşturmasına yardımcı olan basit bir araçtır. Farklı atıf stillerini destekler.
EasyBib
easybib.com
EasyBib, MLA, APA ve Chicago/Turabian stillerinde otomatik alıntı ve bibliyografya oluşturmanıza yardımcı olan bir çevrimiçi referans yönetim aracıdır.
ZoteroBib
zbib.org
ZoteroBib, kullanıcıların farklı stil ve formatlarla hızlıca bibliyografya oluşturmalarına yardımcı olan ücretsiz bir araçtır.
CitationGenerator.AI
citationgenerator.ai
CitationGenerator.AI, APA, MLA gibi stillerde doğru alıntılar oluşturmak için tasarlanmış, kullanıcı dostu ve veri güvenliği sağlayan bir araçtır.
Blainy
blainy.com
Blainy, deneme ve araştırma makaleleri yazmak için yapay zeka araçları sunan bir platformdur. Plagiarism kontrolü, alıntı yönetimi gibi özellikler içerir.
DeepDyve
deepdyve.com
DeepDyve, akademik yayınlara erişim sağlayan çevrimiçi bir kiralama hizmetidir, araştırmacılar ve profesyoneller için geniş bir makale kütüphanesi sunar.
Petal Connect
petal.org
Petal Connect, araştırmacılar için tasarlanmış, 30 dakikada akademik web sitesi oluşturmayı sağlayan, barındırma seçeneği sunan bir uygulamadır.
wizdom.ai
wizdom.ai
Wizdom.ai, araştırma projelerini yönetmek için tasarlanmış bir araçtır; alıntı oluşturma, işbirliği ve yayın kütüphanesi yönetimi sağlar.
Citasion
citasion.com
Citasion, alıntı ve bibliyografya yönetimi için bir araçtır; kullanıcıların referansları kolayca içe aktarmasına ve işbirlikçi çalışmalar yapmasına olanak tanır.
BibSonomy
bibsonomy.org
BibSonomy, bilimsel yayınları ve yer imlerini yönetmeye ve paylaşmaya yardımcı olan web tabanlı bir platformdur.
Focal - Read
getfocal.co
Focal, karmaşık bilgileri kolayca anlamanızı ve sentezlemenizi sağlamak için web içeriği ve belgeler üzerinde geliştirilmiş bir okuma deneyimi sunar.
BibBase
bibbase.org
BibBase, bireysel araştırmacılardan büyük araştırma enstitülerine kadar, çevrimiçi yayın listelerini kurma ve yönetme aracı olarak hizmet verir.
Clearbrief
clearbrief.com
Clearbrief, avukatlar ve yargıçlar için binlerce belgeyi otomatik olarak inceleyerek zaman kazandıran bir yapay zeka platformudur.