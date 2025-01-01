Alternatifler - B12

Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.
Wix
wix.com
Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.
Webflow
webflow.com
Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
GoDaddy
godaddy.com
GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com, kullanıcıların blog ve web siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur, özelleştirilebilir temalar ve eklentilerle desteklenmektedir.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Squarespace
squarespace.com
Squarespace, kullanıcıların web siteleri, çevrimiçi mağazalar ve bloglar oluşturmasını sağlayan bir web tasarım ve barındırma platformudur.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Tilda
tilda.cc
Tilda, kodlama bilgisi olmaksızın profesyonel web siteleri ve mağazalar oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucusudur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
Framer
framer.com
Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.
Bubble
bubble.io
Bubble, teknik bilgi gerektirmeden web uygulamaları oluşturmayı sağlayan görsel bir programlama platformudur.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.
Duda
duda.co
Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.
WebWave
webwave.me
WebWave, sürükle-bırak yöntemiyle benzersiz web siteleri oluşturmayı sağlayan bir site kurucudur. Hazır şablonlar sunarak kullanıcıların kolayca özelleştirmesine imkan tanır.
Elementor
elementor.com
Elementor, kullanıcıların kodlama gerektirmeden sürükleyerek WordPress web siteleri oluşturmasını ve özelleştirmesini sağlayan bir platformdur.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.
10Web
10web.io
10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.
Weebly
weebly.com
Weebly, teknik bilgi gerektirmeden web sitesi, blog veya çevrimiçi mağaza oluşturmayı sağlayan bir web sitesi oluşturucudur.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Carrd
carrd.co
Carrd, kodlama bilgisi olmadan basit, duyarlı tek sayfalık web siteleri oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Nicepage
nicepage.com
Nicepage, kodlama bilgisi olmadan web siteleri oluşturmanıza yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu düzenleyici ile duyarlı tasarımlar sunar.
CodeDesign.ai
codedesign.ai
Codedesign.ai, kullanıcıların kodlamaya gerek kalmadan web siteleri oluşturmasını sağlayan AI tabanlı bir web sitesi oluşturucusudur.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Copilot
copilot.com
Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.
Glitch
glitch.com
Glitch, kullanıcıların tarayıcıda web projeleri oluşturmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan, sade ve güçlü bir platformdur.
Webador
webador.com
Webador, teknik bilgi gerektirmeden web sitesi ve çevrimiçi mağaza oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucudur.