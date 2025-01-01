Alternatifler - Azalea Health

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice, sağlık ve wellness sağlayıcıları için kapsamlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Randevu planlama, fatura, telehealth gibi araçlar sunar.

Whereby

Whereby

whereby.com

Whereby, kullanıcıların tarayıcı üzerinden kolayca video konferans yapmalarını sağlayan bir platformdur. İndirme gerektirmeden toplantılar düzenlenebilir.

Doxy.me

Doxy.me

doxy.me

Doxy.me, sağlık profesyonellerinin uzaktan istişare ve eğitim oturumları yapmasını sağlayan, HIPAA uyumlu bir teletıp platformudur.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolib, kullanıcıların doktor ve sağlık uzmanlarıyla çevrimiçi randevu almasını sağlayan bir telehealth platformudur.

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum, iş profesyonelleri için mevcut akıllı telefonlarında ayrı bir hat sunan bir uygulamadır. Arama, SMS ve güvenlik özellikleri içerir.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD, bağımsız sağlık pratiği için bulut tabanlı bir EHR ve uygulama yönetim sistemidir; klinik ve iş tarafını entegre eder.

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

InTakeQ, sağlık hizmetleri için dijital hasta alım formları ve pratik yönetim yazılımı sunan bir platformdur.

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

Spruce Health, hastalar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında güvenli iletişim, randevu yönetimi ve uzaktan konsültasyonlar sunan bir sağlık uygulamasıdır.

Valant

Valant

valant.io

Valant, davranışsal sağlık profesyonelleri için tasarlanmış bir EHR sistemidir. Hasta yönetimi, ödeme işleme ve telehealth özellikleri sunar.

Tebra

Tebra

tebra.com

Tebra, bağımsız tıbbi uygulamalar için EHR çözümleri, faturalandırma ve hasta yönetimi sunan bir sağlık platformudur.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

Practice Fusion, doktorlar ve hastalar için bulut tabanlı bir elektronik sağlık kaydı (EHR) platformudur. Hasta verilerini yönetir, randevu planlamasına ve güvenli iletişime olanak tanır.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMD, sağlık hizmeti sağlayıcıları için tıbbi faturalandırma ve uygulama yönetimi sunan bir platformdur. Talepleri izleme ve yönetme işlevleri içerir.

Weave

Weave

getweave.com

Weave, dünya standartlarında bir telefon sistemi ve büyüme araçlarını bir araya getirir, böylece yeni hastalara ulaşmayı ve ödeme almayı kolaylaştırır.

OhMD

OhMD

ohmd.com

OHMD, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile hastalar arasında basit ve güvenli iletişim kurmayı sağlayan bir hasta iletişim platformudur.

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

Practice Better, sağlık ve wellness profesyonellerinin uygulama yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır. Randevu, faturalama ve müşteri etkileşimlerini yönetir.

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

DrChrono, bulut tabanlı EHR, faturalandırma ve RCM hizmetleri sunarak sağlık hizmeti sağlayıcılarının hasta verilerini yönetmesini kolaylaştırır.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest, zihinsel sağlık profesyonelleri için randevu yönetimi, faturalama ve uzaktan terapi hizmetleri sunan bir uygulama yönetimi yazılımıdır.

Jane

Jane

jane.app

Jane, sağlık hizmeti sağlayıcılarının randevu, faturalandırma, hasta yönetimi ve iletişim gibi idari işlemlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach, ABA uygulamaları için EMR ve yönetim platformudur. Hasta verilerini yönetir, faturalama ve zamanlamayı otomatikleştirir, uyum sağlar.

Medesk

Medesk

medesk.net

Medesk, sağlık hizmeti sağlayıcıları için hasta yönetimi, randevu planlama ve teletıp gibi işlevler sunan bulut tabanlı bir uygulama yönetim sistemidir.

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

Clinicea, dünya çapında 20'den fazla branş tarafından kullanılan, klinik yönetimi için kullanıcı dostu bir yazılım platformudur.

Rectangle Health

Rectangle Health

rectanglehealth.com

Dikdörtgen Sağlık, sağlık hizmetleri için faturalandırma ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir uygulama yönetimi çözümüdür.

TrialHub

TrialHub

trialhub.com

TrialHub, klinik araştırmalar için veri analizi ve hasta alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Veriye dayalı karar destek araçları sunar.

QGenda

QGenda

qgenda.com

QGenda, sağlık sektörüne yönelik gelişmiş zamanlama ve yönetim platformudur. Personel yönetimini optimize eder ve program oluşturmayı otomatikleştirir.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie, modern sağlık hizmetleri için elektronik sağlık kaydı, randevu planlama ve hasta etkileşim çözümleri sunan bir platformdur.

Maple

Maple

getmaple.ca

Maple, Kanadalı doktorlarla 7/24 çevrimiçi danışmanlık sunan bir sanal sağlık platformudur. Uzmanlarla da görüşme imkanı vardır.

iClinic

iClinic

iclinic.com.br

IClinic, diş klinikleri için hasta kayıt yönetimi, iç iletişim ve veri organizasyonu sağlayan kullanıcı dostu bir yönetim sistemidir.

Carepatron

Carepatron

carepatron.com

Carepatron, sağlık uzmanları için hasta planlaması, elektronik kayıt yönetimi ve video randevu hizmetleri sunan kapsamlı bir sağlık yönetim platformudur.

Teladoc

Teladoc

teladochealth.com

Teladoc, kullanıcıların uzaktan sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan bir telehealth platformudur. Video konsültasyonlar ve kronik durum yönetimi sunar.

WebPT

WebPT

webpt.com

WebPT, rehabilitasyon terapistlerine hasta kayıtlarını, faturalandırmayı ve belgeleri yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir uygulama geliştirme platformudur.

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