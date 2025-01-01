Alternatifler - Aqua Security

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.

Synack

Synack

synack.com

Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.

Ethiack

Ethiack

ethiack.com

Ethiack, kuruluşların dijital altyapılarındaki güvenlik açıklarını belirlemeye yardımcı olan otonom bir etik hackleme aracıdır.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.

Scribe Security

Scribe Security

scribesecurity.com

Scribe, yazılım ürünlerinin güvenliğini sürekli sağlamak için merkezi bir SBOM yönetim sistemi sunan bir SaaS çözümüdür.

Malcare

Malcare

malcare.com

Malcare, WordPress siteleri için kötü amaçlı yazılım taraması, anında kaldırma ve gerçek zamanlı güvenlik duvarı sunarak web sitenizi korur.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack, güvenlik açıklarını tespit edip raporlamak için 45,000'den fazla etik hackerı şirketlerle buluşturan bir hata ödül platformudur.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd, kuruluşların güvenlik açıklarını tanımlamak için güvenlik araştırmacılarıyla işbirliği yaptığı kitle kaynaklı bir güvenlik platformudur.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart, kullanıcıların siber tehditlere karşı korunmasını sağlayan dijital güvenlik araçları sunan bir uygulamadır.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta, şirketlerin güvenlik ve uyumluluk programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sürekli izleme, otomasyon ve risk yönetimi sağlar.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack, web sitelerini eklenti güvenlik açıklarından koruyan otomatik yama ve gerçek zamanlı tehdit algılama hizmeti sunar.

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