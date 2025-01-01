Alternatifler - Aqua Security

GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
Red Hat
redhat.com
Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.
Fastly
fastly.com
Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.
Synack
synack.com
Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.
Pentera
pentera.io
Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.
Ethiack
ethiack.com
Ethiack, kuruluşların dijital altyapılarındaki güvenlik açıklarını belirlemeye yardımcı olan otonom bir etik hackleme aracıdır.
Snyk
snyk.io
Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe, yazılım ürünlerinin güvenliğini sürekli sağlamak için merkezi bir SBOM yönetim sistemi sunan bir SaaS çözümüdür.
Malcare
malcare.com
Malcare, WordPress siteleri için kötü amaçlı yazılım taraması, anında kaldırma ve gerçek zamanlı güvenlik duvarı sunarak web sitenizi korur.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack, güvenlik açıklarını tespit edip raporlamak için 45,000'den fazla etik hackerı şirketlerle buluşturan bir hata ödül platformudur.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, kuruluşların güvenlik açıklarını tanımlamak için güvenlik araştırmacılarıyla işbirliği yaptığı kitle kaynaklı bir güvenlik platformudur.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
Cybersmart, kullanıcıların siber tehditlere karşı korunmasını sağlayan dijital güvenlik araçları sunan bir uygulamadır.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.
Vanta
vanta.com
Vanta, şirketlerin güvenlik ve uyumluluk programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sürekli izleme, otomasyon ve risk yönetimi sağlar.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack, web sitelerini eklenti güvenlik açıklarından koruyan otomatik yama ve gerçek zamanlı tehdit algılama hizmeti sunar.
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