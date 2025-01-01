Alternatifler - Searchie

Indeed
indeed.com
Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, yazılım geliştiricilerin becerilerini değerlendirip işe almak için kullanılan bir platformdur. 3000'den fazla müşteri tarafından tercih edilmektedir.
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal, geliştiricilerin becerilerini değerlendiren bir platformdur. Şirketler, verimli testler yaparak aday performansını analiz edebilir.
Metaview
metaview.ai
Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth, kodlama yeteneklerini değerlendiren, 22,000'den fazla soru içeren çevrimiçi bir platformdur. Adayların pratik becerilerini analiz eder ve hızlı kıyaslama sağlar.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.
iMocha
imocha.io
iMocha, organizasyonların adayların teknik becerilerini değerlendirmesi ve iç yetenek gelişimini desteklemesi için kapsamlı bir platformdur.
Codility
codility.com
Codility, yazılımcı adaylarını değerlendirmek için çevrimiçi testler ve canlı görüşmeler sunan bir platformdur.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla, adayların becerilerini değerlendiren çeşitli testler sunarak işletmelerin işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur.
Glider AI
glider.ai
Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.
Canditech
canditech.io
Canditech, İK profesyonellerinin teknik ve yumuşak becerileri değerlendirmesine olanak tanıyan bir istihdam öncesi platformdur.
Mettl
mettl.com
Mettl, adayların teknik ve yumuşak becerilerini değerlendiren, işe alım süreçlerini kolaylaştıran çevrimiçi bir değerlendirme platformudur.
Filtered
filtered.ai
Filtered, teknik yetenekleri işe almanın sürecini otomatikleştirir. İşe alımda uygun adayları belirlemek için iş simülasyonları sunar.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Hireflix
hireflix.com
Hireflix, tek yönlü video görüşmeleri kolaylaştıran bir platformdur. Adayların her cihazdan katılmasını sağlar, zaman kazandırır.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
Interviewer.AI
interviewer.ai
Röportajcı.ai, işverenler ve iş arayanlar için sanal görüşmeler ve AI destekli değerlendirmeler sunan bir işe alım platformudur.
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video, video referansları kolayca toplamak, düzenlemek ve paylaşmak için kullanılan bir platformdur. Müşteri ve çalışan videoları için idealdir.
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire, video görüşme platformu olup, işletmelerin adaylarla etkili röportajlar yapmasını sağlar. Hem tek yönlü hem de canlı görüşmeler sunar.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.
Phonic
phonic.ai
Phonic, sesli ve görüntülü anketler ile daha etkili geri bildirim almayı sağlar. Duygu analizi, transkripsiyon ve duygusal sınıflama gibi özellikler sunar.
Harver
harver.com
Harver, adayları değerlendirmek için otomatik çözümler sunan bir işe alım platformudur ve işverenlerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.
Willo
willo.video
Willo, video mülakat platformudur. Adaylar kendi hızlarında mülakat kaydedebilir, işverenler ise süreçleri hızlandırarak maliyetleri düşürebilir.
Jobvite
jobvite.com
Jobvite, şirketlerin adayları bulmasına, işe almasına ve entegre etmesine yardımcı olan bir işe alım takip ve yönetim platformudur.
RecRight
recright.com
RecRight, eşzamansız video görüşmeleri kolaylaştırarak işe alım sürecini optimize eden bir platformdur. İş ilanı yayınlama ve aday değerlendirme imkanı sunar.
Screenify
screenify.ai
Screenify, AI tabanlı etkileşimli ve otomatik ses/görüntü mülakat platformudur ve firmaların adayları değerlendirmesine yardımcı olur.
ApplicantPro
applicantpro.com
ApplicantPro, özelleştirilebilir çözümler sunarak işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.