Alternatifler - Searchie

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank, yazılım geliştiricilerin becerilerini değerlendirip işe almak için kullanılan bir platformdur. 3000'den fazla müşteri tarafından tercih edilmektedir.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal, geliştiricilerin becerilerini değerlendiren bir platformdur. Şirketler, verimli testler yaparak aday performansını analiz edebilir.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth, kodlama yeteneklerini değerlendiren, 22,000'den fazla soru içeren çevrimiçi bir platformdur. Adayların pratik becerilerini analiz eder ve hızlı kıyaslama sağlar.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha, organizasyonların adayların teknik becerilerini değerlendirmesi ve iç yetenek gelişimini desteklemesi için kapsamlı bir platformdur.

Codility

Codility

codility.com

Codility, yazılımcı adaylarını değerlendirmek için çevrimiçi testler ve canlı görüşmeler sunan bir platformdur.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla, adayların becerilerini değerlendiren çeşitli testler sunarak işletmelerin işe alım sürecini kolaylaştıran bir platformdur.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech, İK profesyonellerinin teknik ve yumuşak becerileri değerlendirmesine olanak tanıyan bir istihdam öncesi platformdur.

Mettl

Mettl

mettl.com

Mettl, adayların teknik ve yumuşak becerilerini değerlendiren, işe alım süreçlerini kolaylaştıran çevrimiçi bir değerlendirme platformudur.

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered, teknik yetenekleri işe almanın sürecini otomatikleştirir. İşe alımda uygun adayları belirlemek için iş simülasyonları sunar.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix, tek yönlü video görüşmeleri kolaylaştıran bir platformdur. Adayların her cihazdan katılmasını sağlar, zaman kazandırır.

Workable

Workable

workable.com

Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Röportajcı.ai, işverenler ve iş arayanlar için sanal görüşmeler ve AI destekli değerlendirmeler sunan bir işe alım platformudur.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video, video referansları kolayca toplamak, düzenlemek ve paylaşmak için kullanılan bir platformdur. Müşteri ve çalışan videoları için idealdir.

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire, video görüşme platformu olup, işletmelerin adaylarla etkili röportajlar yapmasını sağlar. Hem tek yönlü hem de canlı görüşmeler sunar.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.

Phonic

Phonic

phonic.ai

Phonic, sesli ve görüntülü anketler ile daha etkili geri bildirim almayı sağlar. Duygu analizi, transkripsiyon ve duygusal sınıflama gibi özellikler sunar.

Harver

Harver

harver.com

Harver, adayları değerlendirmek için otomatik çözümler sunan bir işe alım platformudur ve işverenlerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Willo

Willo

willo.video

Willo, video mülakat platformudur. Adaylar kendi hızlarında mülakat kaydedebilir, işverenler ise süreçleri hızlandırarak maliyetleri düşürebilir.

Jobvite

Jobvite

jobvite.com

Jobvite, şirketlerin adayları bulmasına, işe almasına ve entegre etmesine yardımcı olan bir işe alım takip ve yönetim platformudur.

RecRight

RecRight

recright.com

RecRight, eşzamansız video görüşmeleri kolaylaştırarak işe alım sürecini optimize eden bir platformdur. İş ilanı yayınlama ve aday değerlendirme imkanı sunar.

Screenify

Screenify

screenify.ai

Screenify, AI tabanlı etkileşimli ve otomatik ses/görüntü mülakat platformudur ve firmaların adayları değerlendirmesine yardımcı olur.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro, özelleştirilebilir çözümler sunarak işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.

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