Alternatifler - Acadle

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific, çevrimiçi kurslar ve topluluklar oluşturmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana, kurumların bilgi paylaşımını kolaylaştıran, eğitim süreçlerini otomatikleştiren ve öğrenmeyi hızlandıran bir yapay zeka destekli öğrenme platformudur.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud, BT ve DevOps eğitimi için etkileşimli bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar pratik laboratuvarlar ile becerilerini gelişitirirler.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn, bilgi paylaşımını ve öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Eğitim materyalleri oluşturma ve ilerleme izleme imkanı sunar.

iSpring Learn

iSpring Learn

ispringsolutions.com

iSpring Learn, çevrimiçi eğitim ve gelişim programları için kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim otomasyonu ve mobil öğrenme desteği sunar.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox, çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitim içeriği oluşturan, yöneten ve sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual, ekiplerin süreçleri ve politikaları belgelemesine, eğitim içerikleri oluşturmasına ve bunları düzenlemesine yardımcı olan bir eğitim yönetim platformudur.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble, kuruluşların çevrimiçi eğitim materyalleri oluşturup sunmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed, öğrenme ve kariyer gelişimini beceri profilleri ve eğitim materyalleriyle entegre eden bir platformdur.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.

Litmos

Litmos

litmos.com

Litmos, bulut tabanlı bir LMS olup, şirketlerin eğitim içeriklerini oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlar. Ölçeklenebilir ve mobil erişim sunar.

Disco

Disco

disco.co

Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

Skillsboard, kullanıcıların becerilerini geliştirmesine ve hedefler belirlemesine yardımcı olan bir öğrenme yönetim platformudur.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Cloud Assess, eğitim ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur; çevrimdışı erişim, sosyal öğrenme özellikleri ve içerik yönetimi sunar.

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