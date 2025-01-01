Alternatifler - 365 Data Science

Physics Wallah
pw.live
Fizik Wallah, rekabetçi sınavlara hazırlık için ders notları, video dersler ve etkileşimli araçlar sunan bir eğitim platformudur.
Coursera
coursera.org
Coursera, üniversitelerle iş birliği yaparak çevrimiçi kurslar ve sertifikalar sunan bir öğrenme platformudur.
Testbook
testbook.com
Testbook, SSC, UPSC gibi rekabetçi sınavlara hazırlanmaya yardımcı olan bir uygulamadır. Mock testler, canlı koçluk ve performans analizi sunar.
edX
edx.org
EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy, kullanıcıların videolar ve etkileşimli alıştırmalarla çeşitli konularda öğrenmelerini sağlayan ücretsiz bir eğitim uygulamasıdır.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy, kodlama becerilerini öğretmek için çevrimiçi kurslar sunan bir platformdur. HTML, CSS, JavaScript gibi dillerde kurslar içermektedir.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Programiz
programiz.pro
Programiz, programlama becerilerini geliştirmek için interaktif dersler ve projeler sunan bir öğrenme platformudur.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant, matematik, bilim ve programlama konularında etkileşimli içerikle öğrenim sağlayan bir eğitim uygulamasıdır. Kullanıcılar bulmaca ve egzersizlerle öğrenir.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.
Preply
preply.com
Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.
Udacity
udacity.com
Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
Scrimba
scrimba.com
Scrimba, kullanıcıların kodlama becerilerini etkileşimli derslerle geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur. Çeşitli programlama dillerinde kurslar sunar.
Chegg
chegg.com
Chegg, öğrencilere ders kitabı kiralama, sorulara çözüm, çevrimiçi ders ve akademik destek sunan bir eğitim platformudur.
Intellipaat
intellipaat.com
IntelliPaat, büyük veri, veri bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda çevrimiçi eğitimler sunan bir platformdur. Kullanıcılara teknoloji ve dijital beceriler üzerinde kaynaklar sağlar.
Educative
educative.io
Eğitim, kullanıcıların programlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkileşimli bir öğrenme platformudur.
Platzi
platzi.com
Platzi, çevrimiçi kurslarla programlama, tasarım, pazarlama ve iş alanlarında pratik beceriler kazandıran bir eğitim platformudur.
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online, büyüme için özelleştirilmiş eğitim müfredatları sunan, bulut tabanlı bir öğrenme platformudur.
CFI
corporatefinanceinstitute.com
CFI uygulaması, finans profesyonellerine eğitim materyalleri, şablonlar ve kurslar sunarak kariyer gelişimini destekler.
upGrad
upgrad.com
Yükseltme, çevrimiçi yüksek lisans ve sertifika programları sunan bir platformdur, veri bilimi ve dijital pazarlama gibi alanlarda eğitim verir.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
Dataquest
dataquest.io
Dataquest, ekiplerin veri ve AI becerilerini uygulamalı kurslarla geliştirmelerine yardımcı olan bir öğrenme platformudur.
Forage
theforage.com
Forage, öğrencilere gün içinde meslek simülasyonları sunarak, iş dünyası ve kariyer becerileri geliştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
FutureLearn
futurelearn.com
FutureLearn, üniversitelerden çevrimiçi kurslar ve mikroakreditasyonlar sunan bir eğitim platformudur.
Frontend Masters
frontendmasters.com
Frontend Masters, ön uç geliştiriciler için beceri geliştiren kapsamlı bir çevrimiçi platformdur. Video kurslar ve atölye çalışmalarıyla pratik öğrenme imkanı sunar.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud, BT ve DevOps eğitimi için etkileşimli bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar pratik laboratuvarlar ile becerilerini gelişitirirler.