Word vs Word เป็นเกมไขปริศนาสำหรับผู้เล่น 2 คนที่คุณต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นในการแข่งขันที่สร้างคำศัพท์ สร้างตัวละครของคุณ เลือกอวาตาร์ และกระโจนเข้าสู่การแข่งขันแบบเรียลไทม์กับผู้แข่งขัน คุณจะพบกระดานคล้ายอักษรไขว้ที่เต็มไปด้วยตัวอักษรที่สับสน และหน้าที่ของคุณคือปัดบรรทัดตัวอักษรเพื่อสร้างคำ ยิ่งคำพูดของคุณยาวเท่าไหร่ คุณก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น ให้ความสนใจว่าแต่ละตัวอักษรมีกี่คะแนนเพื่อที่คุณจะได้สามารถสร้างคอมโบที่น่าทึ่งได้! เป็นเรื่องดีที่รู้ว่าทั้งคุณและคู่ต่อสู้สามารถใช้การเพิ่มพลังที่เปลี่ยนแปลงเกมได้ 12 แบบ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของคุณ สิ่งเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การเติมเยลลี่เปล่าลงไปในการผสม การต่อคำในฝันของคุณเข้าด้วยกัน หรือสับกระดานใหม่ทั้งหมดเพื่อทำลายคะแนนถัดไปของคู่ต่อสู้ของคุณ การเพิ่มพลังเหล่านี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อเกม ดังนั้นควรเลือกอย่างชาญฉลาดและเลือกการเพิ่มพลังที่คุณชื่นชอบก่อนที่คู่ต่อสู้จะใช้! หากคุณชอบเกมอย่าง Scrabble และ Wordfeud คุณจะรัก Word vs Word! อย่าลืมแชร์เกมกับเพื่อนของคุณและดูว่าใครเก่งกว่ากัน ปัดบรรทัดตัวอักษรเพื่อสร้างคำศัพท์ ยิ่งคำพูดของคุณยาวเท่าไหร่ คุณก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น โปรดทราบว่าแต่ละตัวอักษรมีกี่แต้ม คุณจึงสามารถสร้างคอมโบที่น่าทึ่งได้!Word vs Word สร้างสรรค์โดย Wix Games พวกเขามีเกมที่ยอดเยี่ยมอีกมากมายบน Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia และ Let's Roll คุณสามารถเล่นได้ Word vs Word ได้ฟรีบน PokiWord vs Word สามารถเล่นได้บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Word vs Word อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง