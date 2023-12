พิซซ่าของฉันอยู่ไหน? เป็นเกมทักษะ 3 มิติที่คุณจะได้ทำงานเป็นคนส่งพิซซ่าธรรมดาๆ ในเมืองที่มีเสน่ห์ คุณทำงานที่ร้าน Paolo's และงานของคุณคือเตรียม อบ และจัดส่งพิซซ่าแสนอร่อยให้กับลูกค้าที่หิวโหยทั่วเมือง เคลื่อนตัวผ่านการจราจรอย่างระมัดระวังเพื่อส่งพิซซ่าโดยไม่ทำหล่นหรือแย่กว่านั้นคือทำให้เกิดอุบัติเหตุ กดเบรกเบาๆ เมื่อจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและการชนความเร็ว คุณต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะส่งอาหารในขณะที่ยังร้อนอยู่! ยิ่งพิซซ่าและบริการดีเท่าไร คุณก็จะได้รับทิปมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อร้านอาหารของคุณสร้างชื่อให้กับตัวเองแล้ว คุณสามารถเพิ่มระยะทางในการจัดส่งและซื้อการอัพเกรด เช่น ส่วนผสมใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ การปรับปรุงรถพ่วง และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถให้บริการลูกค้าวีไอพีได้ ซึ่งคุณจะต้องเตรียมพิซซ่าด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้น! อย่าลืมแชร์ Where's My Pizza? กับเพื่อนๆ ของคุณและเรียนรู้ว่าใครทำอาหารเก่งกว่ากัน ขับรถ - กดสเปซบาร์หรือปุ่มซ้ายของเมาส์เมาส์ Where's My Pizza? ถูกสร้างขึ้นโดย Wix Games เล่นเกมในตำนานอื่น ๆ ของพวกเขาบน Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (เดโม), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji และ Let's Roll คุณสามารถเล่น Where's My Pizza? บนเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องติดตั้งหรือดาวน์โหลดฟรีบน Poki ใช่ คุณสามารถปลดล็อกตัวเลือกการปรับแต่งและอัปเกรดได้มากมายใน Where's My Pizza? เช่นการอัพเกรดใหม่ อุปกรณ์ และเส้นทางในขณะที่คุณเล่นเกม

เว็บไซต์: poki.com

