Snake vs Worms เป็นเกม .io ที่คุณพยายามจะเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในสนามประลองผู้เล่นหลายคน ด้วยการกินพิซซ่า เบอร์เกอร์ ช็อคโกแลต และของว่างและเครื่องดื่มอื่น ๆ อีกมากมาย คุณจะเริ่มต้นจากการเป็นงูเลื้อยตัวน้อย และคุณต้องกินทุกอย่างที่ทำได้ในขณะที่หลีกเลี่ยงการถูกกินด้วยตัวเอง กลืนทุกสิ่งรวมถึงงูของผู้เล่นคนอื่นที่เหลือเพื่อให้ตัวใหญ่ที่สุด! คุณจะตายถ้าหัวของคุณไปชนงูตัวอื่น ดังนั้นอย่าแตะต้องหัวงูตัวอื่นก่อน - พยายามทำให้พวกมันตีคุณแทน คุณสามารถใช้บูสต์เพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้างูตัวอื่นอย่างรวดเร็วเพื่อทำเช่นนั้น อย่าลืมไปที่หน้าร้านค้าหรือ Lucky Wheel ซึ่งคุณสามารถปลดล็อคสกินงูและพื้นหลังสุดเจ๋งมากมาย และสร้างได้ด้วยตัวเอง! คุณสามารถใช้ตัวเลือก "เริ่มต้นให้ใหญ่ขึ้น" ก็ได้ หากคุณต้องการข้ามระยะแรกเกิด คุณมีความกระหายที่จะไปถึงจุดสูงสุดของกระดานผู้นำใน Snake vs Worms หรือไม่? ย้าย - เลื่อนเคอร์เซอร์, WASD หรือปุ่มลูกศร เร่งความเร็ว - คลิกเมาส์ซ้าย, Space bar หรือ ShiftSnake vs Worms ถูกสร้างขึ้นโดย CrioDev เล่นเกมอื่นๆ ของพวกเขาบน Poki: Javelin Fighting และ Snake.is MLG Editionคุณสามารถเล่น Snake vs Worms ได้ฟรีบน Poki Snake vs Worms สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Snake vs Worms อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง