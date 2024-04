Pirates Merger เป็นเกมจำลองการต่อสู้ผสานที่คุณต้องเลือกระหว่างตัวละครต่าง ๆ เพื่อรวมและสร้างกองทัพของคุณเพื่อปิดล้อมศัตรู เลือกระหว่างโจรสลัดคลาสสิกของคุณกับเพื่อนบินของคุณเพื่อรวมและสร้างกองทัพที่อยู่ยงคงกระพัน ออกคำสั่งกองทัพของคุณและเอาชนะศัตรูด้วยการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และความแข็งแกร่งอันดุเดือด! ใช้เมาส์ของคุณเพื่อคลิกและลากพันธมิตรที่อยู่ด้านบนของกันและกันเพื่อรวมเข้าด้วยกัน บนมือถือ คุณเพียงแค่ปัด! Pirates Merger สร้างขึ้นโดย Beedo Games ลองเล่นเกมอื่น ๆ ของพวกเขาบน Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars และ Tanko.io!

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Pirates Merger อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง