Base Defense 2 เป็นเกมป้องกันหอคอยที่เป้าหมายของคุณคือการวางอาวุธประเภทต่าง ๆ เพื่อปกป้องฐานของคุณจากฝูงศัตรู เริ่มต้นด้วยการลากหน่วยของคุณและวางลงในสนามเกม หน่วยของคุณจะโจมตีศัตรูที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องทำคือควบคุมลำดับและตำแหน่งของหน่วย คุณจะปล้นศัตรูที่คุณเอาชนะได้ ดังนั้นคุณสามารถใช้เงินที่ได้รับเพื่อพัฒนาหน่วยของคุณหรือรับหน่วยใหม่ ๆ เช่น พลปืน ทหารยาม ป้อมปืน และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่าลืมอัพเกรดและเพิ่มการป้องกันของคุณเพื่อการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น! ฐานของคุณสามารถอยู่รอดได้กี่เฟส? ลากหน่วยของคุณและวางลงบนช่องที่ไฮไลต์เพื่อวางพวกมัน หน่วยของคุณจะโจมตีศัตรูที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการอัปเกรดยูนิต ให้แตะที่ยูนิตนั้นแล้วใช้ปุ่มอัปเกรดในเมนูป๊อปอัป Base Defense 2 สร้างขึ้นโดย Beedo Games เล่นเกมกลยุทธ์ที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่นบน Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers และ Tanko io คุณสามารถเล่น Base Defense 2 ได้ฟรีบน Poki Base Defense 2 สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต

เว็บไซต์: poki.com

