จากผู้สร้าง Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero และอีกมากมาย มาสู่ Fortz เกมผู้เล่นสองคนเกี่ยวกับการทำลายฐานของคู่ต่อสู้ ใช้ป้อมปืน ไหวพริบ และอาวุธสุดประหลาดเพื่อโค่นล้มศัตรู! เล่น Fortz ฟรีกับผู้เล่นคนที่สองบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเพื่อความสนุกสนานสูงสุด เวอร์ชันออนไลน์ของ Fortz นำเสนอตัวแก้ไขด่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการสังหารหมู่แบบกำหนดเอง เช่นเดียวกับระดับที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่งเพื่อให้คุณและเพื่อนของคุณทำลายกันเอง! ถึงเวลาชำระคะแนน – เล่น Fortz บน Poki เพื่อยุติข้อโต้แย้งระหว่างคุณกับเพื่อน! การควบคุม: ผู้เล่น 1: W, A, D - เคลื่อนที่ (พื้น) W, S - เล็ง (ป้อมปืน) ดี - ยิง S - วางบล็อก (กราวด์) ผู้เล่น 2: ปุ่มลูกศรขึ้น ซ้าย ขวา - เคลื่อนที่ (พื้น) ปุ่มลูกศรขึ้นและลง - เล็ง (ป้อมปืน) ปุ่มลูกศรซ้าย - ยิง ปุ่มลูกศรลง - วางบล็อก (กราวด์) เคล็ดลับและคำแนะนำ: - อย่าลืมโหลดป้อมปืนของคุณเป็นประจำ - มันจะไม่ยิงถ้ามันว่างเปล่า! - ตรวจสอบคุณสมบัติการเลือกระดับเพื่อการจัดเรียงบล็อกที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เกี่ยวกับผู้สร้าง: Fortz นำเสนอโดย Colin Lane Games ซึ่งตั้งอยู่ในสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน Colin Lane เป็นชุดพัฒนาคนเดียวที่ยังสร้างเกมยอดนิยมอย่าง Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom และ Golf Zero

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Fortz อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง