Forgotten Hill: The Closet 3 เป็นผลสืบเนื่องที่น่ากลัวของ The Closet และ The Closet 2 พัฒนาโดย FM Studio ทันช่วงวันฮาโลวีน เรื่องราวแตกแขนงออกไปสู่การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและสะเทือนอารมณ์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากถูกมอบตู้เสื้อผ้าสุดสวย ตัวเอกของเราและครอบครัวของเธอก็เข้ามาอยู่ในบ้านของพวกเขาอย่างมีความสุขและมีความหวัง อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุที่น่าสลดใจที่เกิดขึ้นใกล้กับตู้เสื้อผ้าทำให้ตัวละครของเราสิ้นหวังและโดดเดี่ยว หน้าที่ของเราคือสำรวจห้องลึกลับในบ้านที่มีตู้เสื้อผ้านี้อยู่ และไขปริศนาเพื่อกลับไปพบกับผู้เป็นที่รักที่สูญเสียไป มีหนังสือเล่มเล็กและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับคนตายในเกม ดังนั้นอย่าลืมทำภารกิจทั้งหมดเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อทำพิธีการ คุณพร้อมสำหรับการผจญภัยวันฮาโลวีนอีกครั้งที่จะทำให้คุณสั่นสะท้านแล้วหรือยัง? คลิกที่รายการที่สนใจเพื่อหยิบมันขึ้นมาและเก็บไว้ในสินค้าคงคลังของคุณ จากนั้นคุณสามารถคลิกที่พวกมันและใช้พวกมันกับไอเท็มหรือประตูอื่น ๆ ในเกมได้ ติดอยู่? ลอง ? ไอคอนเพื่อดูว่าคุณจะได้รับคำใบ้หรือไม่! Forgotten Hill: The Closet 3 สร้างโดย FM Studio พวกเขามีเกมสยองขวัญที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ บน Poki เช่น Rise of Pico, Forgotten Hill: The Closet 2, Forgotten Hill: The Closet, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: สนามเด็กเล่น, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer และ Forgotten Hill: Surgery อย่าลืมเล่น Pixel Volley ด้วย!

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Forgotten Hill: The Wardrobe 3 อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง