Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna เป็นส่วนที่สองของบทใหม่ในซีรีส์ Forgotten Hill เดินผ่านพิพิธภัณฑ์และสำรวจพืชและสัตว์ประจำถิ่นในฟอร์กอทเทนฮิลล์ ไขปริศนาทั้งหมดให้สมบูรณ์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของ Forgotten Hill วิธีเล่น: คลิกที่รายการที่สนใจเพื่อหยิบและเก็บไว้ในคลังของคุณ จากนั้นคุณสามารถคลิกที่พวกมันและใช้กับไอเท็มหรือประตูอื่น ๆ ในเกม Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna สร้างโดย FM Studio พวกเขามีเกมสยองขวัญที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ บน Poki เช่น Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Surgery และ Forgotten Hill Disillusion: The Library อย่าลืมเล่น Pixel Volley ด้วย!

เว็บไซต์: poki.com

