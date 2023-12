Escaping the Prison

Escapeing the Prison เป็นภาคที่สองของซีรีส์ดั้งเดิมของ Henry Stickmin เป้าหมายของคุณคือการผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยไม่ถูกจับได้ คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่หลากหลายในแต่ละด่านตลอดทั้งเกม: ไฟล์ โทรศัพท์มือถือ สว่าน เครื่องดื่ม NrG เครื่องเทเลพอร์ต และตัวปล่อยจรวด หากคุณเลือกถูกทั้งหมด คุณอาจรอดมาได้! คุณคิดตอนจบที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วหรือยัง? คุณสามารถหลบหนีจาก Lame Way, Sneaky Way หรือ Badass Way ได้! คุณสามารถค้นหาเกม Henry Stickman ทั้งหมดบน Poki เพื่อเล่นออนไลน์ได้ฟรีทันที ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อโต้ตอบกับวัตถุ ใช้เครื่องมือที่หลากหลายในแต่ละระดับเพื่อผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การหลบหนีจากคุกถูกสร้างขึ้นโดย Puffballs United เล่นเกม Henry Stickmin ในตำนานเกมอื่น ๆ ของพวกเขาบน Poki: Breaking the Bank, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship และ Fleeing the Complex

