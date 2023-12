Breaking the Bank เป็นภาคแรกของซีรีส์เกมยอดนิยมอย่าง Henry Stickmin ช่วย Henry Stickmin บุกเข้าไปในธนาคารที่ตั้งอยู่กลางทะเลทราย เลือกหนึ่งในการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงและเฝ้าดูเรื่องราวที่เหลือคลี่คลาย คุณสามารถขุดอุโมงค์ ใช้ระเบิด เจาะด้วยเลเซอร์ ทำลายล้างด้วยลูกบอลทำลายล้าง ใช้เครื่องเคลื่อนย้ายมวลสาร หรือแม้แต่การปลอมตัว! อย่าลืมเล่น Breaking the Bank หลายครั้งเพื่อให้ได้ตอนจบทั้งหมด คุณสามารถค้นหาเกม Henry Stickman ทั้งหมดบน Poki เพื่อเล่นออนไลน์ฟรีได้แล้วตอนนี้ ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อโต้ตอบกับวัตถุ Breaking the Bank สร้างขึ้นโดย Puffballs United เล่นเกม Henry Stickmin ในตำนานเกมอื่น ๆ ของพวกเขาบน Poki: Escape the Prison, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship และ Fleeing the Complex

