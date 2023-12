Day of Meat: Radiation เป็นเกมป้องกันหอคอยที่ไม่ใช้งานเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในดินแดนรกร้างหลังหายนะ หลังจากที่โลกถูกทำลายโดยเหตุการณ์วันโลกาวินาศ สัตว์ประหลาดกัมมันตภาพรังสีก็เริ่มสร้างความหายนะ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องปกป้องตัวเองและฐานของคุณจากคลื่นของสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่โจมตีคุณ ฐานของคุณจะยิงศัตรูทุกตัวโดยอัตโนมัติ แต่งานของคุณคือการวิจัยและอัพเกรดฐานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกฝูงศัตรูครอบงำ ค้นพบและอัปเกรดอาวุธ สิ่งอำนวยความสะดวก ขีปนาวุธ การฟื้นฟูสุขภาพ พลังพิเศษที่น่าประหลาดใจ และอื่นๆ อีกมากมาย! โปรดใส่ใจกับความจริงที่ว่าการอัพเกรดที่คุณนำไปใช้ในแล็บจะเป็นแบบถาวร ดังนั้นรักษาสมดุลที่ดีระหว่างการวิจัยแบบเรียลไทม์และการอัพเกรดห้องทดลอง และให้แน่ใจว่าคุณจะเร่งความเร็วเกมได้ทุกเมื่อที่จำเป็น อย่าลืมแชร์กับเพื่อน ๆ ของคุณเพื่อดูว่าใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น! คลิกหรือแตะการอัปเกรดที่ด้านล่างของหน้าจอ หากปุ่มเป็นสีเขียว แสดงว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอในการวิจัย ถ้าเป็นสีแดง คุณต้องประหยัดเพิ่มอีก Day of Meat สร้างโดย Lampogolovii เล่นเกมยิงปืนอื่น ๆ ของพวกเขาบน Poki: Day of Meat! คุณสามารถเล่น Day of Meat: Radiation ได้ฟรีบน Poki Day of Meat: Radiation สามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต

