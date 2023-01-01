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Fantazy เป็นแอป Fantasy Sports ในอุดมคติสำหรับแฟน ๆ โดยแฟน ๆ ! Fantazy ควบคุมพลังของการกระจายอำนาจเพื่อลดช่องว่างของความไว้วางใจระหว่างแพลตฟอร์มและผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูนี้

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