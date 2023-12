แข่งขันกับแชมป์ฟุตบอลหัวโต! เกมกีฬานี้ให้คุณเล่นในการแข่งขันและทัวร์นาเมนต์แบบ 1 ต่อ 1 และ 2 ต่อ 2 มีทีมยุโรปหลายสิบทีมที่มีผู้เล่นดาวเด่นสองคน ในโหมดปาร์ตี้ คุณสามารถเข้าร่วมกับเพื่อนหรือเล่นแข่งกันเองได้ พยายามเอาชนะทุกทีมใน Heads Arena: Euro Soccer! เล่นโหมดเกม "Will Grigg" และฟังแฟนฟุตบอลร้องเพลง "Will Grigg's on fire" ทุกครั้งที่คุณทำคะแนนเป็น Will Grigg ปะทะ Bastian Schweinsteiger ในการแข่งขันระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับเยอรมนี!

