Яндекс Радар

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สถิติการใช้เครื่องมือค้นหาในรัสเซียตั้งแต่ปี 2558 อ้างอิงจาก Yandex.Metrica พลวัตของส่วนแบ่งของเครื่องมือค้นหาในรัสเซียตามสัปดาห์, เดือน, ปี ส่วนสำหรับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน - iOS, Android, Mac OS, Windows

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