Яндекс Кью

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Yandex.Q คือชุมชนผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ “Q” เป็นแอปพลิเคชั่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการสื่อสารภายใน Q จากสมาร์ทโฟน เริ่มทำความรู้จักกับ Q โดยสมัครรับชุมชนที่น่าสนใจ คุณจะสามารถดูคำตอบและโพสต์จากคนที่มีความคิดเหมือนกัน รวมถึงมีส่วนร่วมในการสนทนา อ่านคำตอบที่เชื่อถือได้ ผู้เชี่ยวชาญของ Kew ตรวจสอบเนื้อหาในหัวข้อของตนทุกวัน

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