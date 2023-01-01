WebCatalog

Яндекс Патенты

Яндекс Патенты

ไม่ได้ติดตั้ง WebCatalog ใช่หรือไม่? ดาวน์โหลด WebCatalog

ใช้เว็บแอป

เว็บไซต์: yandex.ru

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Яндекс Патенты บน WebCatalog สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Yandex.Patents - ค้นหาเอกสารสิทธิบัตร ใน Yandex.Patents คุณสามารถค้นหาใบรับรองลิขสิทธิ์ของสหภาพโซเวียต สิทธิบัตรของรัสเซียสำหรับรุ่นอรรถประโยชน์และสิ่งประดิษฐ์ และการยื่นขอรับสิทธิบัตร

เว็บไซต์: yandex.ru

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Яндекс Патенты อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

บางทีคุณอาจจะชอบ

Яндекс Репетитор

Яндекс Репетитор

yandex.ru

Mail.ru

Mail.ru

mail.ru

2GIS

2GIS

info.2gis.com

Яндекс Расписания

Яндекс Расписания

rasp.yandex.ru

Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

education.yandex.ru

MPBoost

MPBoost

mpboost.pro

Яндекс Поиск для сайта

Яндекс Поиск для сайта

site.yandex.ru

Яндекс.Путешествиях

Яндекс.Путешествиях

travel.yandex.ru

Яндекс Вебмастер

Яндекс Вебмастер

webmaster.yandex.ru

Профи

Профи

profi.ru

Яндекс Аудитории

Яндекс Аудитории

audience.yandex.ru

Яндекс Народная карта

Яндекс Народная карта

n.maps.yandex.ru

    ผลิตภัณฑ์

    การสนับสนุน

    บริษัท

    กฎหมาย

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    เราใช้คุกกี้ในการจัดเตรียมและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณยินยอมต่อการใช้คุกกี้

    นโยบายความเป็นส่วนตัว