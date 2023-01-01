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เว็บไซต์: workable.com

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Workable บน WebCatalog สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

มากกว่าระบบการติดตามผู้สมัคร ซอฟต์แวร์การจัดหาผู้มีความสามารถพิเศษของ Workable ช่วยให้ทีมค้นหาผู้สมัคร ประเมินผู้สมัคร และจ้างงานที่เหมาะสมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เว็บไซต์: workable.com

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