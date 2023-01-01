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Wired เป็นนิตยสารอเมริกันรายเดือนที่ตีพิมพ์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และฉบับออนไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นว่าเทคโนโลยีเกิดใหม่ส่งผลต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างไร Condé Nast เป็นเจ้าของ มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย และตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม/เมษายน 1993

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