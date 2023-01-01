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Virgin Radio UK

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Virgin Radio UK เป็นสถานีวิทยุร่วมสมัยสำหรับผู้ใหญ่ยอดนิยมในสหราชอาณาจักร เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมี Wireless Group เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ News Corp.

เว็บไซต์: virginradio.co.uk

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