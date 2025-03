แพลตฟอร์มการจัดการเหตุการณ์ - แอปที่เป็นที่นิยมที่สุด - สหรัฐอเมริกา

Glue Up

Glue Up เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณสร้างและขยายชุมชนของคุณผ่านกิจกรรม การเป็นสมาชิก และเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ ได้ในที่เดียว แพลตฟอร์มครบวงจรของ Glue Up ผสานรวม CRM ที่ดีที่สุด การจัดการกิจกรรม การจัดการสมาชิก การตลาดผ่านอีเมล การจัดการโครงการ การจัดการการฝึกอบรม แบบสำรวจ การเงิน และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ โซลูชันคลาวด์ของ Glue Up มาพร้อมกับแอปมือถือสองแอป หนึ่งแอปสำหรับองค์กรและอีกหนึ่งแอปสำหรับชุมชน โซลูชั่นนี้เหมาะสำหรับสมาคม หอการค้า ผู้จัดงาน และองค์กรสมาชิกทั้งหมดที่ต้องการให้บริการชุมชนของตนให้ดีขึ้น แม้ว่าจะการประชุมแบบตัวต่อตัวอาจไม่สามารถทำได้เสมอไปก็ตาม ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา Glue Up ก็มีฟีเจอร์การมีส่วนร่วมขั้นสูง เช่น Speed ​​Networking, Community Engagement Solution หรือ Webinar Engagement Solution