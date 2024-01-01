ทางเลือกสำหรับ - SweepWidget
Wishpond
wishpond.com
Wishpond ช่วยให้นักการตลาดสร้างแลนดิ้งเพจและการแข่งขัน ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ส่งอีเมล และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
Gleam
gleam.io
Gleam เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่เติบโต เราช่วยให้คุณเรียกใช้แคมเปญที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต
ShortStack
shortstack.com
เข้าร่วมกับแบรนด์ บริษัทโฆษณา และธุรกิจขนาดเล็กใน Fortune 500 นับพันที่ใช้ ShortStack เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดเชิงโต้ตอบที่ปรับแต่งโดยเฉพาะ สร้างการแข่งขัน การชิงโชค แบบทดสอบ การแจกแฮชแท็กที่ปรับแต่งได้ การแข่งขันเพื่อแสดงความคิดเห็น หน้า Landing Page ป๊อปอัป และอื่นๆ อีกมากมาย
VYPER
vyper.ai
VYPER is a marketing tool that makes it easy to run viral campaigns. Set up Referral Campaigns, Reward/Loyalty Programs, Giveaways, Leaderboards, and more. It leverages gamification and incentivization to stimulate engagement and share-ability to help grow your business faster and more efficiently! ...
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com is a campaign marketing platform, it revolutionizes the marketing landscape by offering a one-stop solution for all marketing needs. Run campaigns to market your business forward. Your one-stop giveaway solution for contests, quizzes, competitions, and more. Provably fairness, flexib...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street is an audience engagement software platform that is used by over 4,000 media companies and marketers. Second Street's partners use the platform to run contests and interactive content – such as personality quizzes, sweepstakes, photo contests, and more – on their website to generate ...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio ช่วยให้แบรนด์และสื่อขนาดใหญ่สามารถดึงดูดผู้ชมผ่านช่องทางดิจิทัลผ่านเทมเพลตรูปแบบอินเทอร์แอกทีฟมากกว่า 50 รูปแบบ (แบบทดสอบ การประกวด แบบสำรวจ การทดสอบ เกมแอนิเมชั่น ฯลฯ) ด้วยการปฏิบัติตาม GDPR ที่เข้มงวด แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่งที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถนำไปใช้กับ...
Woorise
woorise.com
Woorise เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างการแจกรางวัลและการแข่งขันแบบไวรัล หน้า Landing Page และแบบฟอร์มที่น่าสนใจ เช่น แบบสำรวจและแบบทดสอบ Woorise ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเชื่อมต่อกับผู้ชม รวบรวมโอกาสในการขาย และปิดการขาย
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบไวรัลที่มีเครื่องมือในการสร้างการชิงโชค การแข่งขัน และการแจกของรางวัล