Boost live audience engagement with interactive tools and real-time metrics. Works with In-person sessions, hybrid sessions, Zoom, MS Teams, YouTube Live, etc. StreamAlive helps presenters engage their audiences in all forms of live sessions. The StreamAlive SaaS product is an AI-based conversational presentation platform. It helps dramatically increase audience engagement & outcomes in presentations & other live sessions, whether online or in-person. Bring your livestreams, team meetings, and webinars to life with StreamAlive. Your audience participates in the chat! StreamAlive turns the chat into real-time visualizations—word clouds, polls, world maps, thoughts, links, Q&As etc. We’ll help you track, increase and convert engagement to move your audience from bored-away to blown-away.

เว็บไซต์: streamalive.com

