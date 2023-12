Statista เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลตลาดและผู้บริโภค จากข้อมูลของบริษัท แพลตฟอร์มของบริษัทประกอบด้วยสถิติมากกว่า 1,000,000 รายการในหัวข้อมากกว่า 80,000 หัวข้อจากแหล่งที่มามากกว่า 22,500 แห่งและอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน 170 แห่ง และสร้างรายได้ประมาณ 60 ล้านยูโร เว็บไซต์ deutsche-startups.de ตั้งชื่อ Statista ว่า "Start- up of the Year" ในปี 2551 และในปีเดียวกัน บริษัทก็เป็นหนึ่งในผู้ชนะการแข่งขันสตาร์ทอัพ "Enable to Start" ซึ่งสนับสนุนโดย Financial Times Germany ในปี 2010 โครงการริเริ่ม "Deutschland – Land der Ideen" (เยอรมนี – ดินแดนแห่งไอเดีย) ได้เลือก Statista เป็นหนึ่งในผู้ชนะในหมวดหมู่ "จุดสังเกตในดินแดนแห่งไอเดีย 2010" และได้รับรางวัล European Red Herring Prize ในปี 2012 Statista ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้ประกอบการชาวเยอรมันในประเภท "Fast Climber" และในปี 2020 Statista ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงฐานข้อมูลที่ต้องมีสำหรับห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดสาธารณะโดย Library Journal ในปี 2019 Statista ถูกซื้อโดย บริษัทโฆษณา Ströer Media

เว็บไซต์: statista.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Statista อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง