Spring Airlines Co., Ltd. (จีน: Spring Airlines Co., Ltd.; พินอิน: Chūnqiū Hángkōng GŔfèn Yǒuxiàn Gōngsī) เป็นสายการบินราคาประหยัดที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Homeyo Hotel (จีน: Hangyou Hotel; พินอิน: Hángyǒu Bīnguǎn) ในเขตฉางหนิง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน แม้ว่าบริษัทจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Spring Airlines" แต่ชื่อภาษาจีนมีความหมายว่า "Spring Autumn Airlines" อย่างแท้จริง

เว็บไซต์: ch.com

