Socialfaim is an AI Powered Influencer Marketing and creator management platform. We offer best services and help brands to identify influencers based on reach, demographics and audience across social media platforms. Our AI powered tool help you to connect with best influencers who are authentically engaging with real followers. Socialfaim tool helps you to track your campaign and measure the performance.

